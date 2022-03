Nerva presenta la peña taurina ‘Sanchino’

La Peña Cultural Taurina José Sánchez Sanchino de Nerva se presentó en sociedad con una charla-coloquio moderada por el periodista taurino de Huelva información, Paco Guerrero, bajo el título Nerva por encima de todo, en la que han participado: el matador de toros, Miguel Carrasco; el ganadero, Manuel Ángel Millares; y el bloguero Javier García Baquero; además del presidente de la peña local, Miguel Ángel Vázquez, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala.

Todos coincidieron en dar la bienvenida a la nueva peña taurina nervense, fundada en febrero de 2020, que hasta ahora no ha visto mejor momento para presentarse en sociedad debido a la pandemia de coronavirus. La peña cuenta con una treintena de socios y se encuentra inmersa en pleno proceso de mantenimiento de la Plaza de Toros de Nerva gracias a un acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de la localidad minera. Entre sus objetivos se encuentran: poner en valor la histórica y emblemática plaza de toros, así como la recuperación de los festejos taurinos y culturales en la misma, al mismo tiempo que recuperar y mantener la tradición taurina.

Guerrero, que tuvo palabras de recuerdo para Sanchino, destacó la importancia de las peñas taurinas en la promoción de la tauromaquia, y puso en valor el patrimonio taurino de los nervenses, con su histórica plaza a la cabeza, inaugurada el 5 de agosto de 1888, remodelada por última vez en 2011. El periodista taurino también compartió con los asistentes experiencias vividas en Nerva, y relaciones de amistad forjadas con toreros y aficionados locales, como las de Raúl Corralejo y Ricardo Pérez, respectivamente.

Millares, que donó un toro para el homenaje tributado a Sanchino en 1996, también coincidió con el cronista taurino en la importancia de contar con el apoyo de la afición, sobre todo de los más jóvenes, para mantener viva la Fiesta Nacional, así como el de las autoridades locales: “Espero que no se desanimen y que hagan honor a la intensidad con la que en Nerva se vivían los toros”.

Por su parte, Carrasco, que recordó sus tiempos de novillero a su paso por Nerva, rememoró con orgullo la tarde en la que mató cinco novillos: “Fue un triunfo rotundo, salí con varias orejas y rabos. Una de esas tardes que no se olvidan”. En su casa guarda una foto de aquella tarde, que se ha comprometido a regalar a la peña en su próxima visita.

Baquero también tuvo palabras de reconocimiento hacia la afición taurina demostrada por Nerva a lo largo de su historia, así como de su acervo cultural. “No se puede entender la historia de Nerva sin hablar de toros, así como no hay dos pueblos iguales como no hay dos plazas iguales. Nerva tenía su propia personalidad”, subrayó.

El acto lo cerró el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, reconociendo el trabajo que la nueva peña está llevando a cabo con el mantenimiento de la plaza y su esfuerzo por recuperar la afición por los toros en Nerva. “Yo no soy taurino, no está entre mis aficiones, pero tampoco soy antitaurino. La tolerancia está por encima de todo. Soy un defensor a ultranza del medio ambiente, y me gusta ver al toro bravo dentro de su ecosistema, respetuoso con el medio y generador de riqueza. En nuestro pueblo contamos con muchas asociaciones de todo tipo, pero nos faltaba una taurina”, concluyó.

En el acto, celebrado en la sala de conferencia del museo Vázquez Díaz de Nerva, también se homenajeó a la familia del que fuera banderillero nervense que da nombre a la nueva peña taurina, Sanchino, fallecido en accidente de tráfico, al que la localidad minera tributó un monumental festival taurino el 25 de febrero de 1996. De la misma forma que se reconoció a dos grandes aficionados taurinos, Juan Gómez y Ricardo Pérez.

El presidente de la peña, Miguel Ángel Vázquez, aprovechó la ocasión para anunciar las I Jornadas Taurinas de Nerva a celebrar del 1 al 3 de abril que contarán con un amplio programa de actividades, desde exposición de fotografías hasta charlas-coloquios a cargo de matadores de toros y ganaderos, pasando por toreo de salón a cargo de varias escuelas taurinas andaluzas y tentadero público didáctico con 6 eralas de la ganadería Couto de Fornido y Santa Teresa para los matadores de toros: Miguel Carrasco, Salvador Cortés y Fernando Rey, junto a tres novilleros.