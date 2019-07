Los Mossos investigan una agresión homófoba a un joven de Cartaya

Su nombre es Fermín Martínez. Es natural de Cartaya, donde se crió y donde pasó buena parte de su juventud. Reside desde hace años en el barrio del Poble Sec, en Barcelona. Y denunció el pasado sábado haber sido víctima de una agresión homófoba tanto ante los Mossos d'Esquadra, como a través de sus redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado en la Plaza de las Navas de la capital catalana y los Mossos investigan el caso a raíz de la denuncia interpuesta por el propio joven cartayero, donde narra como un grupo de ocho personas agredió a otro de tres y provocaron lesiones a uno de los integrantes de este último grupo. La policía catalana ha transmitido la denuncia a la Fiscalía de Odio y Discriminación.

Por su parte la presunta víctima ha explicado en un vídeo que ha subido a sus redes sociales y que se ha hecho viral, que le agredieron por "tener pluma" y que ha denunciado el caso para evitar que este grupo vuelva a hacer lo mismo a otras personas. El cartayero añade que lo agreden "por mi pluma gay y por vestir como visto, como me da la gana. Si visto así y te jode, lo voy a multiplicar por mil. A ver si nos juntamos todos y todas y no permitimos este tipo de cosas".

No obstante afirma que durante mucho tiempo trató de evitar, según a qué horas del día, la plaza donde presuntamente sufrió la agresión junto con otros dos amigos, en la que según su narración hay habitualmente un grupo de chicos que le hacen la vida imposible cuando le ven, despreciándole e insultándole.

A pesar de ello Fermín Martínez decidió pasar por dicha plaza y, en su vídeo explica que "me ha dado igual y me he enfrentado", para asegurar después que últimamente le habían dejado en paz, pero que en la madrugada del pasado sábado él y otros dos amigos que le acompañaban, fueron agredidos por estos ocho individuos: "se volvieron locos, empezaron a insultarme", indica, para añadir que en esta ocasión, en vez de hacer oídos sordos, de agachar la cabeza y marcharse del lugar, como había hecho habitualmente hasta ese momento, decidió responder a sus insultos: "me enfrenté a ellos y dije: ya basta. ¿De qué me vas a insultar tú a mí?. ¿Por qué?". Al final acabaron agrediéndoles, describe en el vídeo, donde incluso muestra heridas en la cintura y lesiones en manos y rodillas.

Tras el ataque el joven cartayero acudió a urgencias y, posteriormente, con el parte de lesiones se personó ante los Mossos para denunciar a sus agresores. "Después volví a la plaza, al mismo lugar, para ver si estaban. Y estaban allí, pero empezaron a correr", señala Fermín.

Lejos de amilanarse, el joven cartayero se muestra en su vídeo orgulloso de sí mismo al señalar que "visto como me da la gana y soy imparable. Esto lo que hace es que yo me venga más arriba. Si visto así y les 'jode', lo voy a multiplicar por mil", para proseguir asegurando que "sé quiénes son y no lo van a hacer más. Esa es mi intención, es lo que quiero, que pueda pasar todo el mundo por esa plaza maravillosa". "A ver si nos juntamos todos un poco más y no permitimos estas cosas", pide finalmente Fermín Martínez en la grabación.