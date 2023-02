Juanma Moreno urge al Gobierno la presa de Alcolea: "Se ha tirado al mar lo que consume Huelva en dos años"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este martes al Gobierno de la Nación a retomar las obras de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, para evitar la pérdida de hasta "22 hectómetros cúbicos de agua" que se han "tirado al mar" desde mediados de diciembre "porque no hay donde almacenarla".

Así lo ha reclamado Moreno a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, en el que ha detallado la cantidad de agua que se ha "tirado al mar" equivale al consumo de Huelva durante dos años y sería "clave para Doñana".

Según detalla en la citada red social el jefe del Ejecutivo andaluz, el embalse de Olivargas, situado en el municipio onubense de Almonaster la Real, "lleva aliviando agua desde el 11 de diciembre porque no hay donde almacenarla".

"Ya ha tirado al mar 22 hectómetros cúbicos, lo que consume Huelva en dos años. Por eso es vital que el Gobierno central retome las obras de la presa de Alcolea. Esta agua es clave para Doñana", ha aseverado Juanma Moreno.

Posteriormente se ha pronunciado sobre este asunto el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

El también portavoz de la Junta ha subrayado que se da la situación "paradójica" de que, mientras en la provincia de Huelva hay "una serie de agricultores con escasez de recursos hídricos", a la vez "hay una presa que lleva desde diciembre aliviando agua porque no tienen donde embalsarla".

Fernández-Pacheco ha incidido en remarcar que la citada cantidad de 22 hectómetros cúbicos que "se han tirado al mar desde diciembre" es "lo que necesita la provincia de Huelva para dos años", y por eso ha justificado que desde la Junta pidan "que el Gobierno de España construya las infraestructuras necesarias para que ese agua no se tire y no se pierda; la presa de Alcolea fundamentalmente, a la que se comprometió el Gobierno de la nación hace ya muchos años y de la que no se sabe absolutamente nada", según ha continuado el portavoz.

Tras aseverar que "el agua de Doñana no se toca, es una línea roja infranqueable", el titular andaluz de Medio Ambiente ha defendido que "tenemos que ser capaces de aportar soluciones alternativas si en la propia provincia de Huelva se está tirando agua porque no hay capacidad de embalsarla".

"Parece lógico que instemos a la administración competente a que haga las infraestructuras necesarias, como por otra parte hace la Junta en el ámbito de sus competencias, para poder almacenar ese agua y dársela a las familias de Huelva que la necesitan", ha concluido el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta