Onda Minera Nerva logra uno de los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local

La Junta de Andalucía ha concedido un galardón a la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva en la categoría Trayectoria de los séptimos Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local fallados hoy. El jurado ha premiado a la emisora pública local nervense cuyos orígenes se ahondan en los años 30 del siglo pasado, si bien la radio tal y como se la conoce hoy día surge en 1984, lo cual da la importancia del reconocimiento expreso en esta categoría: una emisora con 36 años de historia, que bien podían haber sido 86 de no truncarse su desarrollo con la guerra civil española. Se trata de un medio, asimismo, muy comprometido con la realidad de su zona, que cuenta con emisiones on line.

Onda Minera ya se hizo acreedor de este mismo premio en su tercera edición, pero finalmente tuvo que conformarse con una mención especial al no poder cumplir su ayuntamiento con los trámites de aceptación. El premio conlleva una cuantía económica de 4.000 euros y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones impide que ayuntamientos con deudas puedan beneficiarse de este tipo de subvenciones. Paradójicamente, se le concedió en segunda instancia a una emisora comunitaria que no disponía de título habilitante. Semejante incongruencia no volvió a repetirse porque el requisito que impidió a la emisora de Nerva recoger su merecido premio desapareció en posteriores ediciones.

Para el director de la radio público local de Nerva, Juan A. Hipólito, quien es corresponsal de Huelva Información, “este premio viene a hacer justicia al fallido de 2016, certifica el buen hacer de esta histórica emisora a lo largo de su trayectoria y de todos cuantos lo han hecho posible a lo largo de tantos años, y nos da fuerzas para seguir adelante en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Ahora solo esperamos que nuestro ayuntamiento invierta el importe del premio en la compra de material técnico que nos permita seguir emitiendo con la calidad que nuestro oyentes merecen”.

Hace dos años, la radio pública local de Nerva fue galardonada en la quinta edición de estos mismos premios en la categoría de mejor Web Informativa. Entonces, el jurado destacó la calidad en el diseño y contenidos de la web de Onda Minera RTV Nerva: “Se trata de una web multidisciplinar y muy bien estructurada, en la que se puede encontrar una completa información de todo cuanto acontece en la actualidad de la comarca minera onubense. Asimismo, el jurado ha destacado su archivo, a modo de hemeroteca audiovisual”.

Además de Onda Minera, el jurado de los séptimos Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, organizados por la Dirección General de Comunicación Social, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha premiado también a otras emisoras en distintas modalidades: Informativos de Televisión para el programa Ultreya! Al Límite! emitido en Viva Cable TV, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); en Informativos de Radio, el premiado ha sido la emisora Canal Málaga Radio, por su programa Málaga al Día; en la categoría de Programas de Entretenimiento de TV, el trabajo premiado ha sido Mijas Hoy, emitido por Mijas Comunicación, a través de su emisora Mijas 3.40 TV; en la categoría de Programas de Entretenimiento de Radio, el premio ha recaído en En casa y a lo loco, programa emitido en Radio Cantillana, de Cantillana (Sevilla); y en el apartado de Web, el premio ha sido para www.andujarcomunicacion.com.

El jurado de esta séptima edición de los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local ha estado presidido por la directora de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Marta Olea; y como vocales: Susana Abella Duarte, coordinadora de programas en Canal Sur Tv; Nuria López, vicepresidenta de Acutel y directora regional del grupo PTV Telecom; Pilar Jimeno, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía; actuando en calidad de secretario, Antonio Guirado, jefe del Gabinete de Comunicación Institucional.