Limón analiza la situación sanitaria, las "carencias" en las escuelas y el problema del agua en Aracena

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha querido poner el acento en el “deterioro que sufren los servicios públicos”. En primer lugar, se ha centrado en la situación sanitaria, porque “a día de hoy siguen cerrando centros de salud, servicios de urgencia, plantas de hospitales, cada vez los profesionales están más a disgusto por las condiciones nefastas en los centros de salud”. A ese respecto, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, anfitrión de este encuentro, ha aludido a esas deficiencias en cuanto a infraestructuras sanitarias, “tenemos el chare parado, el proyecto del centro de salud de Aracena no avanza como nos gustaría, el Hospital de Riotinto con una situación insostenible y la Atención Primaria con una demora en las citas a más de 15 días”.

En cuanto a la educación, Limón ha hablado del “gran déficit que sufre”, ya que, como ha apuntado, “hemos iniciado el curso con 43 aulas menos y tenemos manifestaciones en las puertas de los centros por estas deficiencias. Ayer estuvimos con los padres y madres del colegio de Aroche, donde tenemos la ratio súper elevada. A Cala y a Arroyomolinos de León les han eliminado el transporte escolar a los niños y niñas y no pueden ir a los centros, tienen que quedarse en casa”, situaciones que ha calificado de “insostenibles”.

Manuel Guerra ha comentado que “nos preocupa mucho la desatención del Instituto San Blas y la necesidad de que se ejecuten las inversiones necesarias en el CEIP José Nogales, cuestiones que al final afectan a toda la ciudadanía”, por lo que ha pedido “el apoyo y la intercesión del Grupo Parlamentario para presionar a la Junta de Andalucía en temas esenciales para los que la ciudadanía de Aracena exige soluciones con la urgencia que esas cuestiones merecen”.

Según ha enfatizado Limón, desde el PSOE “apostamos por un tema tan importante como es el de la vivienda, que al alcalde de Aracena le preocupa tanto, un alcalde comprometido que a lo largo de estos años ha estado desarrollando planes de compra y alquiler social, para que los jóvenes se queden en los municipios, alineado con la lucha contra la despoblación”. En ese sentido, ha valorado la Ley de Vivienda del Gobierno España y lamentado que el Partido Popular “la lleve a los tribunales, como hace con cualquier mejora para los españoles, como hace la Junta con el secuestro del Bono de Alquiler Joven, que ya están disfrutando otras comunidades y nosotros no”.

En cuanto al problema del agua, la secretaria general se ha referido al retraso que sufren las obras del Anillo Hídrico, cuya primera fase no se ha terminado aún y “no sabemos qué comportamiento adoptará la Junta con la segunda, tercera y cuarta fases”. Mientras tanto, se ha quejado María Eugenia Limón, “tenemos más de 19 municipios con cortes de agua a partir de las diez de la noche, situación inviable en el siglo XXI”. A todo ello se une que el transporte público y la comunicación entre municipios y con la capital “ha sufrido recortes y resulta muy complicado para la gente poder resolver sus necesidades”, ha dicho.

Por todo ello, la líder de los socialistas onubenses, ha anunciado que “vamos a alzar la voz y crear un frente común con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia para defender los servicios públicos y para estar con las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas”. Además, ha pedido a la ciudadanía que se una a este frente común “porque no entendemos que cuando más recursos se han transferido a la sanidad, más se desvían a la sanidad privada. Que son 150 aulas las que se han cerrado en Andalucía con esa apuesta por la educación privada; vemos cómo día a día las familias no pueden pagar los estudios a sus hijos porque se derivan módulos de FP a la educación privada. Y ese 50% de la población de la sierra, vecinos que padecen el grave problema de abrir sus grifos para cubrir necesidades básicas, como es ducharse, y no poder”.

Los socialistas onubenses se han trasladado hasta Aracena para "simbolizar el reclamo de los municipios con el objetivo de" y que sea una "prioridad" para los gobiernos provincial y andaluz, tales como "la educación, la sanidad, la dependencia y algo que caracteriza a esta zona, como es la falta de agua".