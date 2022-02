Juanma Moreno destaca en Lepe el "fuerte crecimiento de Andalucía" gracias a su gobierno

El presidente de Partido Popular de Andalucía y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado hoy que la comunidad “ha crecido un punto más que la media del conjunto de las comunidades” en referencia a los datos del PIB del cuarto trimestre, y ha destacado que ese crecimiento ha sido “gracias al esfuerzo colectivo y a las reformas” del gobierno del cambio, que han hecho de Andalucía “una comunidad líder, capaz y responsable para salir adelante”.

Durante su intervención en la clausura del congreso del PP de Lepe, en el que ha sido reelegido como presidente Juanma González, Moreno ha destacado que este crecimiento se ha producido además después de una “caída a plomo” de 10,5 puntos del PIB como consecuencia de la pandemia, y que aún así Andalucía ha estado entre las comunidades que experimentó una caída menos grave.

Ha insistido en que los buenos datos económicos “no son fortuitos”, sino gracias a un gobierno en la Junta que tiene “un plan y que cree en Andalucía”. “durante años Andalucía estaba en los últimos puestos en todos los índices, y yo quiero mirar de igual a igual a otras comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco, porque no me conformo ni me voy a conformar nunca”, dijo.

En clave local, destacó el compromiso del gobierno andaluz con Lepe, y enumeró algunos de los proyectos hechos realidad durante esta legislatura, como el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento para poner en marcha el hospital público de la Costa de Huelva; las inversiones previstas por más de 800.000 euros en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Río Piedras; la apuesta por el desarrollo sostenible y el medioambiente en los proyectos de restauración de Los Barrancos, en el proyecto Vía Paisajística La Antilla–El Terrón, ya redactado, así como la inversión de 1,1 millones en una balsa para la Comunidad de regantes Piedras–Guadiana:

Igualmente, recordó que en estos tres años el gobierno andaluz ha mejorado el puerto de El Terrón y recuperado el muelle Almadraba Nueva Umbría, y que se ha proyectado una nueva ITV; así como la nueva fase del paseo marítimo de La Antilla, o los más de 609.000 euros para reparar los daños provocados por la última DANA en 2021.