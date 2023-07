Jetín, el nuevo inquilino en el Santuario Animal de Doñana

Jetin, así han bautizado las voluntarias del grupo ecologista Mujeres por Doñana a un simpático zorro que, sin permiso, se ha instalado en el Santuario que estas medioambientalistas gestionan en el entorno de Doñana. En 100.000 metros cuadrados conviven burritos, caballos, cabritas, así como otros muchos más animales que viven allí recogidos disfrutando de una segunda oportunidad en la vida.

El Santuario Wendy Clements, de Chucena-Huelva gestiona una gran cantidad de menús diarios para sus habitantes, pero en estos últimos días les ha llegado del bosque cercano un okupa que se ha apuntado sin permiso.

El zorro Jetin ha descubierto que nadie le molesta ni muestra enfado hacia su cara dura. Cada mañana el zorro devora los restos de pienso para gatos o caza ratones en las alpacas de paja y heno de los almacenes de alimentación. Y todo ello con una tranquilidad absoluta y sin mostrar miedo hacia los cuidadores humanos. Después de atiborrarse retorna a su naturaleza salvaje tranquilamente y sin prisas.

Trabajo por devolverlo al entorno natural

Mujeres por Doñana considera que de ninguna forma un zorro debe domesticarse y vivir alejado de la naturaleza con lo cual trabajan para que el animal no acabe humanizándose. No desean resultar antipáticas con este travieso zorro, pero intentan que no se acerque demasiado a ellas y que no las acepte como compañeras. Su objetivo es que, poco a poco, Jetin vaya desprendiéndose de la costumbre de venir al Santuario a comer cada día.

Los zorros están dotados de una enorme inteligencia, así mismo son tímidos y reservados, pero en algunas ocasiones, como esta que contamos, algún ejemplar decide ser afable con los seres humanos.