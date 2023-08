Isla Cristina se llenará esta semana de música y teatro a través de dos grandes espectáculos

El Teatro Municipal Horacio Noguera, en el municipio onubense de Isla Cristina, acogerá dos espectáculos esta semana, un show tributo a Queen el jueves 24 de agosto y la zarzuela La Canción del Olvido, el próximo domingo 27, organizados por el Ayuntamiento de Isla Cristina.

De la mano de Capitán Mercury, el espectáculo tributo a Queen tendrá este jueves a partir de las 21:30. Todavía quedan entradas, disponibles desde 20 euros en la página web de tickentradas.

Podremos volver a vivir los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en los años 70 y 80 en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol. Cierra los ojos y emociónate con We Are the Champions y I Want To Break Free. Canta We Will Rock You o Bohemian Rhapsody y muévete al ritmo de Another One Bits The Dust.

Hacer un buen tributo a Queen no es fácil, ya que se trata del grupo con el club de fans más antiguo del mundo, según el Libro Guiness de los récords. No obstante, si hay alguien que puede conseguirlo, esa es la formación de Capitán Mercury, liderada por Rafael Arenas Telera. Podemos decir que lo ha conseguido, ya que este show logra representar tanto el sonido original como el estilo y la puesta en escena tan particulares del grupo Queen, con lo que se trata de una oportunidad única para experimentar en directo su fuerza.

Por otra parte, el domingo 27 será el turno del Teatro Lírico Andaluz, que llegará a Isla Cristina para presentar la famosa zarzuela La Canción del Olvido, a partir de las 22:00.

Se trata de un espectáculo formado por un acto dividido en cuatro cuadros, con la música de José Serrano y el libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw.

Se trata de una historia de amor cuya trama transcurre en la ciudad imaginaria de Sorrentinos, en Nápoles, sobre el año 1799. A través de potentes números musicales, conseguiremos dejarnos envolver, adentrándonos en la Hostelería del Ganso, lugar en el que transcurre la zarzuela. Allí vive la princesa Rosina con su fiel criada. Rosina quiere enamorar al capitán Leonello, pero para ello tendrá que llevar a cabo una serie de argucias.

Teatro Lírico Andaluz es la primera compañía teatral lírica profesional de Andalucía. Llevan a cabo numerosas representaciones en nuestra comunidad, pero también en el resto del país e incluso en el extranjero. Son habituales en Alemania, Italia, Lituania y Dubai. Sobre los escenarios, crean un ambiente de complicidad con el espectador, que se convierte también en parte de la obra y se deja envolver por ella. La compañía cuenta con solistas nacionales que cuentan con un gran prestigio y reconocimiento.

Las entradas para La Canción del Olvido están disponibles tanto en la Delegación de Cultura como en la web de tickentradas, a partir de 17 euros.