El Intercity Huelva-Sevilla arrolla un rebaño de ovejas y los pasajeros acaban el viaje autobús

El pasado viernes el Intercity que salía de Huelva a las 17:50 con destino a Madrid sufrió un nuevo accidente, en esta ocasión causado por un rebaño de ovejas que se cruzó en las vías que cubren ese trayecto, a la altura de La Palma del Condado que perjudicó al morro del tren. Los viajeros fueron trasladados desde ese punto hasta Sevilla en autobús, donde se les habilitaron plazas en el AVE para continuar el recorrido previsto y nuevamente alterado. Este hecho supuso un retraso con respecto a la hora de llegada de casi 60 minutos, con los consiguientes perjuicios que ello entrañó para quienes tuvieran que cumplir con otros enlaces o con horarios previstos por otros motivos.

Desde el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, que preside Luis Arroyo, se lamentó que "además de no contar con las infraestructuras que merece una provincia de primer nivel turístico como lo es Huelva, tengamos que soportar viajar de manera tercermundista con trenes no sólo incómodos por no contar con servicio de bar o ruidosos, a las que se une el abandono por parte de Adif del estado de las vías o sucesivas averías técnicas que hacen mirar a Renfe para otro lado".

Los empresarios turísticos de la FOE se sienten "indignados con esa actitud que revela una total desconsideración con la provincia, que llega a un límite insoportable por la imagen que se está dando a quienes se ven obligados a confiar en el único medio de transporte por ferrocarril más rápido con el que contamos. Una situación que viene a dar al traste con todas las acciones de promoción que tengan a Huelva como referente".