Interceptan una recreativa con 900 kilos de hachís junto al puerto de El Terrón

En un goteo constante e incesante, que se ha hecho más evidente en los últimos días gracias a varias operaciones llevadas a cabo con éxito por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de las dos últimas semanas, los golpes al narcotráfico no paran de sucederse en la provincia de Huelva, especialmente en el sector más occidental de la costa.

El último del que ha tenido conocimiento esta redacción tuvo lugar a primera hora de la mañana del pasado lunes, 18 de octubre, en las marismas del río Piedras, más concretamente junto al puerto de El Terrón, en el término de Lepe, donde agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) abortaron un nuevo intento de alijo de hachís.

Fuentes solventes consultadas por este periódico han señalado que los hechos tuvieron lugar a las siete de la mañana de ese día, y que en la operación fueron aprehendidos un total de 900 kilos de hachís.

Según las mismas fuentes, un número que no ha trascendido de personas intentaba descargar la droga desde una pequeña embarcación recreativa equipada con un potente motor, aunque dicha acción fue abortada por los agentes de Aduanas. No obstante, en la misma no se han producido detenciones ya que los tripulantes lograron huir.

Esta acción contra el narcotráfico se une a otra que se ha desarrollado esta misma semana en un punto de la costa ubicado entre los términos de Ayamonte e Isla Cristina, donde la Guardia Civil se incautó de una tonelada de hachís que fue hallada en una embarcación neumática tipo zodiac aparentemente abandonada.

Fuentes de la Guardia Civil precisaron que agentes de dicho cuerpo localizaron dicha embarcación a las 13:30 horas de este miércoles, y que en su interior había 33 fardos de dicha sustancia estupefaciente. Igualmente indicaron que no se habían practicado detenciones al estar abandonada.

Dos operaciones más la pasada semana

A los dos operativos de esta semana se unen otros dos llevados a cabo la pasada. En el primero agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil de Huelva, en una acción conjunta, detuvieron a una persona y se incautaron de unos 1.100 kilos de hachís en uno de los esteros situados entre Isla Canela (Ayamonte) e Isla Cristina.

Según pudo saber esta redacción los hechos se produjeron sobre las 23:00 del miércoles pasado, cuando fue detectada por el helicóptero de Aduanas una embarcación en dicha zona de marismas, con dos tripulantes que intentaron huir al detectar el seguimiento policial, siendo detenido uno de ellos.

En el operativo intervinieron medios aéreos y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y efectivos de la Comandancia del Instituto Armado en Huelva.

Un día después, esta vez a las puertas de la capital provincial y en una nueva operación conjunta entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, fue abortado otro intento de alijo de hachís.

Fuentes solventes indicaron que los hechos tuvieron lugar en torno a las dos y media de la madrugada del pasado viernes, concretamente en las inmediaciones del Muelle de las Carabelas, donde fue interceptada una embarcación recreativa con un total de 36 fardos de hachís a bordo, que arrojaron un peso aproximado de 1.200 kilos. La operación se saldó con cinco personas detenidas.

Entre las cuatro operaciones de las que ha tenido conocimiento esta redacción y que se han desarrollado en el litoral onubense entre la pasada semana y ésta, han sido detenidas seis personas e intervenidos más de 4.000 kilos de hachís.

A todo lo anterior hay que añadir la detención en una vivienda de lujo en Cartaya del cabecilla de una importante red dedicada a la introducción de droga en España a gran escala y usando para ello hasta varias aeronaves entre avionetas y helicópteros, la cual fue desarticulada recientemente por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Limoneros'.