Los padres del IES San Blas de Aracena exigen una quinta unidad para primero de la ESO

El AMPA José Andrés Vázquez del Instituto San Blas se ha concentrado a las 9:00, hora prevista para el inicio del curso, para manifestar "nuestra gran preocupación y nuestro profundo desacuerdo porque van a entrar en aulas masificadas, ilegales e inseguras".

Los padres y madres de los alumnos denuncian que "son ilegales porque superan la ratio máxima de alumnos por aula (más de 30), masificadas porque las clases del edificio son pequeñas (de 6 x 7 metros) para albergar a tantas personas, e inseguras porque no permiten la distancia de seguridad mínima necesaria (metro y medio) para prevenir los contagios contra el covid-19".

En este sentido, el comunicado del Ampa señala que "nos hemos dirigido a Delegación Territorial de Educación para pedir que se creara una quinta unidad más para primero de ESO; el Ayuntamiento de Aracena la ha solicitado en reunión con la Delegada; hemos presentado firmas de apoyo a la quinta unidad que necesitamos, pero no hemos tenido una respuesta por parte de la Delegación".

Los padres denuncian que "nos enfrentamos solos a una pandemia ante la que estamos desprotegidos por instituciones que no cuidan de la salud de los menores y de sus familias. Así que hoy, pedimos que nos oigan, porque no queremos escolarizar a nuestros hijos e hijas si no es en unas condiciones lógicas de salud que garanticen el derecho a al bienestar, y a la vida". Los familiares de los alumnos del IES San Blas de Aracena "queremos ayudar al centro, estamos al lado de la dirección y del profesorado y no vamos a permitir que la salud de nadie se perjudique por una gestión tan negligente y desacertada".