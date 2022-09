Huerto Ramírez, innovación, investigación y conservación de tradiciones como la ganadería y la caza

En otoño volverán las Jornadas de Encuentros Juveniles a Huerto Ramírez. Jóvenes llegados desde distintos puntos disfrutarán esos días de actividades lúdico-deportivas y realizarán una verdadera inmersión en la cultura ganadera de la provincia, a la vez que pasan a formar parte de las casi cuatro mil visitas que recibe este centro cada año.

Y es que el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera de la Diputación de Huelva es todo un polvorín de actividades que se suceden a lo largo del año. Cada estación acoge diferentes eventos, cada segmento de población encuentra el programa ajustado a su interés y cada sector, cada marca o cada profesional puede dar con una más que valiosa ayuda para la alcanzar la excelencia de sus recursos y productos. No en vano, la singularidad y la excelencia de uno de los productos gurmé más caros de España, la DOP Jabugo, es, en gran parte, fruto del proyecto I+D de Recuperación por retrocruzamiento de la variedad de cerdo manchado de Jabugo, en el que colaboran esta preciada marca y Huerto Ramírez.

Afirmar que sin la intervención del Centro y los profesionales que en él colaboran, especies como el manchado de Jabugo, el negro lampiño, el torviscal, el retinto villalón o las razas equina marismeña y bovina marismeña podrían estar extintas, no es una exageración, es reconocer una realidad que pone en valor el talento y el enorme trabajo que se realiza en este centro para salvaguardar el patrimonio genético de la provincia.

Huerto Ramírez conserva el nombre de sus anteriores propietarios desde que fuera adquirido en los años 80 por la Diputación Provincial de Huelva y, dentro de las cuatrocientas cincuenta y seis hectáreas que lo conforman, en el antiguo cortijo que también conserva bóvedas y chimenea, se encuentra hoy ubicado el Centro de Interpretación, con tres salas temáticas dedicadas a la naturalización de las especies autóctonas, al cerdo ibérico y al turismo activo. La adquisición por parte del ente supramunicipal ha conseguido que este bien conservara la identidad de finca agrícola y ganadera a la vez que se convertía en un espacio multidisciplinar abierto a la ciudadanía y accesible a través de los Ayuntamientos de cada municipio.

Huerto Ramírez trasciende del expositor vivo de razas autóctonas que es para convertirse en un espacio que acoge e impulsa todo tipo de actividades: orientadas a la investigación y el desarrollo de técnicas específicas, relacionadas con la pedagogía y la divulgación de las tradiciones y costumbres vinculadas al medio rural, visitas de centros escolares, institutos y colectivos, talleres de lectura, jornadas de pesca, campeonatos de caza… Es incluso un importante punto de encuentro de muchos pueblos que celebran jornadas de convivencia coincidiendo con la época del despiece, más conocido como la matanza.

El equipo técnico de Huerto Ramírez disfrutan de su trabajo cada día, pero relatan como un momento clave cuando ven culminar su labor y, como ocurriera el pasado viernes, asisten al nacimiento de una nueva cría. Especialmente emocionante fue el mes de marzo, cuando llegó el nacimiento de la primera potra de ganado equino marismeño por inseminación artificial.

Actividades CIAG en Huerto Ramírez

El Centro de Investigación Agrícola y Ganadera “ Huerto Ramírez” (CIAG) se presenta como un espacio transversal en el que coexisten las actividades características e intrínsecas de una explotación de dehesa (ganaderas, agrícolas y forestales) con las externalidades ambientales, territoriales y socioculturales que genera este ecosistema.

La sostenibilidad de la provincia

Huerto Ramírez se ha convertido en uno de los proyectos más preciados para la Diputación Provincial. La inversión, no sólo en recursos materiales, también el talento, la investigación, la creatividad y el propio cariño que le ponen todas las personas que participan y colaboran de una u otra forma en él, ha conseguido que este Centro de Investigación Agrícola y Ganadera sea un verdadero referente para nuestra provincia. Hoy es un instrumento esencial para el desarrollo sostenible de estas actividades tan vinculadas a nuestra tierra como la ganadería o la caza. Se han alcanzado además hitos tan importantes como evitar la extinción y volver a impulsar algunas de las especies autóctonas de nuestra tierra, como el manchado de Jabugo.

Me siento muy orgullosa del trabajo que se hace desde el Centro, es muy gratificante ver cómo el conocimiento de nuestras costumbres se trasmite a los distintos segmentos de la población a través de actividades que se ajustan a las distintas edades y a los distintos colectivos. Huerto Ramírez es el testimonio vivo y presente que demuestra que tradición e innovación encajan perfectamente o que actividades como la caza y el equilibrio medioambiental conviven en perfecta armonía en el entorno rural. Pero, sobre todo, Huerto Ramírez es una muestra de la riqueza de una comarca como la andevaleña y de una provincia como la onubense.

Huerto Ramírez es un proyecto vivo de la Diputación de Huelva

Huerto Ramírez se ha convertido en un proyecto flexible y moderno adaptado a las necesidades de los colectivos de la provincia de Huelva. Sin perder su esencia como instalación agropecuaria de referencia para ganaderos/as hemos transformado sus instalaciones para que tengamos cabida todos. Nuestro objetivo es convertirnos en un foco de interés para alcaldes y alcaldesas, jóvenes y mayores, investigadores y productores de ganado, cazadores etc en un marco de sostenibilidad y respeto ambiental contribuyendo al reto demográfico y a la consecución de los ODS, y lo estamos haciendo realidad. Me siento muy ilusionado porque la Diputación de Huelva me haya dado la oportunidad de participar activamente en este proyecto al que todo nuestro equipo está dedicando todo su esfuerzo e implicación.

La sostenibilidad y la economía

“La cercanía de Huerto Ramírez con nuestro municipio nos ha brindado la oportunidad de reforzar la concienciación ciudadana en materia de sostenibilidad y la educación ambiental en los últimos años. Estos dos conceptos, integrados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los consideramos estratégicos dentro de la gestión municipal, puesto que somos conscientes del enorme patrimonio natural que poseemos y las posibilidades socioeconómicas con las que cuenta si hacemos un buen uso de este recurso. Huerto Ramírez es un ejemplo de éxito en políticas de sostenibilidad enfocadas al mundo rural”.

Un gran recurso ambiental

“El Centro de Investigación Agrícola y Ganadera Huerto Ramírez es uno de los recursos ambientales de mayor valor en nuestro municipio. Desde su puesta en funcionamiento ha sabido combinar su labor investigadora y experimental, con una vertiente más enfocada a la educación medioambiental, el ocio activo, el desarrollo rural sostenible y la divulgación de costumbres y tradiciones, que está aportando grandes beneficios a las localidades del entorno y de toda la provincia. Un ejemplo de ello, son las jornadas sobre la matanza, los encuentros juveniles, las olimpiadas escolares o las actividades conmemorativas del Día del Medio Ambiente. Esta programación es vital para la concienciación sobre el gran tesoro ambiental que nos rodea”.

El rescate de la variedad manchado de Jabugo

“Nuestra relación con la diputación de Huelva y concretamente con Huerto Ramírez, que data de más de veinte años atrás, desde mi punto de vista ha sido muy enriquecedora para ambas partes. Hemos conseguido logros interesantes tanto a nivel nacional como internacional. Quizás, el más destacable dentro de esta trayectoria haya sido el rescate de la variedad manchado de Jabugo del cerdo ibérico. Con estos esfuerzos por parte del equipo de la diputación en el Huerto Ramírez y los trabajos científicos que nosotros desarrollamos conseguimos el reconocimiento oficial de esta variedad para el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Aparte de esta actuación, tengo que destacar otros dos puntos. Por un lado, los retrocruces absorbentes que desarrollamos para incrementar el tamaño real, el tamaño efectivo de la población de la variedad manchado de Jabugo y, por otro lado, creación o el desarrollo eh de una nueva línea que es el retinto del Andévalo. Ambas cuestiones con el estímulo de un gran profesional como Javier Forero, ya jubilado. Hoy, Montse Venegas, la actual veterinaria, nos está eh apoyando también en este sentido, ella sigue impulsando estas iniciativas y seguimos trabajando con estos proyectos. En otras especies, con los técnicos de la Diputación de Huelva, también hemos hecho algunas incursiones en el Huerto y desarrollando trabajos en la raza bovina marismeña y también pues en la raza equina marismeña. En definitiva, una colaboración muy intensa y fructífera que seguirá dando a la sociedad muestra de avances que tanto bien están haciendo al desarrollo ganadero de la provincia de Huelva”.

DOP Jabugo

“Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo solo certifica una única y máxima designación de calidad de jamón y paleta: “Bellota 100% Ibérico”. Su zona de elaboración está constituida por 31 municipios del entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuyas dehesas están declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El término geográfico “Jabugo”, por estar registrado como DOP en la Unión Europea, está protegido en toda la UE y en terceros países, es decir, en más de 50 países. José Antonio Pavón, Director General del Consejo Regulador, destacó que “cada año la DOP Jabugo cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva a través de un Convenio de Colaboración que, en concreto, en el pasado 2021 se concretó en un proyecto de trazabilidad y promoción del producto amparado”. Además, Pavón añadió que “valoran muy positivamente los trabajos del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) Huerto Ramírez realizados en relación a la raza porcina 100% ibérica y, especialmente, en la recuperación y mantenimiento de la variedad Manchado de Jabugo”.