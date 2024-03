Hinojos alza la voz "contra la falta de respeto" del Gobierno por el acuerdo de los fondos de Doñana

Cientos de vecinos de Hinojos respondieron en la tarde de este miércoles a la llamada del Ayuntamiento y se unieron en una protesta contra "el trato y la falta de respeto" que el municipio ha recibido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La concentración, bajo el lema Se acabó. Concentración para luchar por lo que es nuestro, tuvo lugar a las 18:00, a las puertas del Ayuntamiento. Se ha producido después de que la semana pasada el Gobierno decidiera un reparto lineal de los 70 millones de fondos para el desarrollo sostenible del área de influencia de Doñana, como recogía la propuesta de doce de los catorce pueblos, menos Almonte e Hinojos.

"Denunciamos el trato y la falta de respeto hacia nuestro pueblo Hinojos, un ejemplo de respeto y actitud conservacionista del espacio natural y la biodiversidad", con estas palabras inició la alcaldesa, Joaquina del Valle, la lectura de un manifiesto ante sus vecinos.

Tras destacar la labor que los hinojeros vienen realizando desde hace más de 600 años para preservar un legado natural del que son depositarios y se sienten orgullosos, resaltó que Hinojos es "el único territorio virgen de Doñana. Somos los dueños del principal puntal sobre el que se sostiene como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco)", expone.

"El mismo ministerio que señala por escrito a los pueblos de la periferia como los culpables del deterioro de Doñana", dijo, para después denunciar la discriminación hacia Hinojos y "el reparto sin control, sin objetivo y partidista de los fondos".

Del Valle precisó que lo que han defendido como una negociación hasta llegar a ese reparto no ha sido más que "un mercadeo con el dinero que nos pertenece" para el que el Miteco habilitó "al alcalde de Bonares, que nada tiene que ver con Doñana".

"Nuestros jóvenes, las futuras generaciones no merecen ser ciudadanos de segunda. Hinojos debe ser escuchado y respetado. Para nosotros no es solo dinero, es dignidad. !Ya está bien de tantos años de indiferencia, debemos alzar la voz, unidos por nuestro futuro y por nuestros derechos", añadió.

Por último, aseguró que "estamos a tiempo, tenemos hasta el día 8 de abril para formalizar nuestra solicitud en el trámite de consulta pública porque no hay nada firmado, ni siquiera está elaborado el proyecto de Real Decreto que servirá de base jurídicas a la concepción de estas subvenciones". Por ello, "es el momento, no nos vamos a rendirnos, lo vamos a conseguir porque Hinojos no es entorno ni periferia, Hinojos es Doñana".

La línea de distribución acordada tendrá un suelo de cuatro millones y un techo de unos ocho millones, en "igualdad de condiciones" entre los catorce municipios, utilizando criterios como la superficie, el número de habitantes, el PIB o la situación socioeconómica. Esta distribución es la que apoyaban doce municipios, pero dista mucho de lo que pedían Almonte e Hinojos. El primero de esos pueblos propuso una horquilla de entre 18 y 27 millones, pero recibirá ocho, y el segundo pedía entre 8,9 y 10,9 millones, y recibirá 5,9 millones.