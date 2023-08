García Carrión impulsa con Endesa X una instalación solar para su planta de Castillejos

La planta de Huelva de García-Carrión, donde se elaboran los zumos bajo la marca Don Simón, ya tiene en marcha su planta solar de la mano de Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa. La alianza entre las dos compañías, que incluye la construcción de nueve instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo en centros productivos de toda España, se ha convertido en uno de los proyectos de autoconsumo empresarial "más grandes" hechos hasta ahora y en un "referente" para el sector.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, en concreto, Endesa X ha instalado 9.180 módulos fotovoltaicos que ocupan una superficie de 20.600 metros cuadrados en un terreno de la propiedad y de la fábrica Cítricos de Andévalo, donde se produce zumo que se exporta a todo el mundo. Ahora, pueden producirse de forma más sostenible gracias a los paneles solares, que cuentan con una potencia de más de 4,9 MWp, lo que permite cubrir cerca de un 29% de las necesidades energéticas de la planta y reducir la huella de dióxido de carbono hasta las 2.492 toneladas cada año.

Además de las instalaciones de Don Simón en Villanueva de los Castillejos, los otros ocho centros productivos del grupo García-Carrión, considerado la primera bodega de Europa, cuarta del mundo y líder en el sector de los zumos, ya tienen en marcha sus propias instalaciones solares fotovoltaicas de la mano de Endesa X y todas ellas suman una potencia total de 18,18 MWp.

Se trata de las bodegas de Jaume Serra, en Vilanova i la Geltrú, especializada en cavas y adscrita a la DO Cava, Catalunya y Penedès; Los Llanos, en la DO Valdepeñas, Marqués de Carrión, que elabora y embotella vinos en La Rioja, y Viña Arnáiz, en Haza, con presencia en la DO Ribera de Duero; así como de las plantas de Almería, Daimiel, Jumilla y Segorbe.

Para cubrir el resto de sus necesidades energéticas, y gracias a la confianza depositada en Endesa después de 20 años de relación comercial, García-Carrión también cuenta con un contrato de suministro energético a largo plazo, hasta 2032. En concreto se trata de un acuerdo de compraventa de energía conocido como PPA (Power Purchase Agreement) y que cuenta con garantías de origen renovable.

La puesta en funcionamiento de estas instalaciones solares, diseñadas y construidas por Endesa X, es una apuesta por la sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental en la producción de los vinos y zumos de García-Carrión.