Gabriel Cruz destaca la "implicación del Gobierno en la regeneración de la costa de Huelva"

El estado de conservación del litoral de Huelva ha sido el eje central en la visita del candidato número uno por el PSOE de Huelva al Congreso, Gabriel Cruz a la costa onubense, donde ha destacado "la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez en la regeneración del litoral de la provincia debido a los temporales que "sufre, causado por el cambio climático".

Así, ha enumerado las actuaciones en la playas de La Antilla-Islantilla, y Matalascañas y ha asegurado que el proyecto de El Portil "será uno de los objetivos a conseguir". Así lo ha puesto de manifiesto durante una visita a Islantilla, acompañado del alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, de la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Lepe y candidata también al Congreso, Bella Canales y la número dos al Congreso, María Luisa Faneca, entre otros representantes socialistas.

Cruz ha subrayado que el turismo es "un elemento de riqueza, de empleo, de promoción, de conocimiento y de presencia en el mundo" y este sector "ha contado con el apoyo real y material del Gobierno y de las políticas socialistas". "Pero para nosotros, para Huelva, es especialmente sensible el cuidado y el mantenimiento del litoral porque es una parte muy importante del turismo de la provincia, que está asociado a la playa y al sol, por ello, el gobierno de Pedro Sánchez, desde luego, ha demostrado una enorme implicación con la provincia", ha remarcado.

Al respecto, ha subrayado que "como consecuencia del cambio climático que algunos todavía niegan, como es el caso de Vox y por ende el Partido Popular, al asumir sus postulados cuando forma alianzas con ellos, la provincia sufre periodos de sequía y calor, pero también épocas de temporales que azotan con especial fuerza la costa de Huelva y comprometen las infraestructuras turísticas y playeras".

En este sentido, ha reiterado que el gobierno socialista "demuestra una implicación permanente y constante", ya que tiene en marcha "dos proyectos muy importantes y fundamentales" para que el litoral onubense "siga siendo una locomotora en la atracción del turismo, una palanca importante en la economía y en el sector terciario".

Así, se ha referido al aporte de arena que "se ha ejecutado" en la playa de La Antilla-Islantilla, "una de las zonas más damnificadas", así como el proyecto aprobado para la construcción de un espigón frente a la costa de estos núcleos, que "supondrá una inversión que supera los cuatro millones de euros".

Además, ha hecho mención a la zona de Matalascañas, otra de las playas afectadas por los temporales y en la que, según ha detallado Cruz, "se hizo una actuación de urgencia de recuperación, regeneración y puesta en funcionamiento del paseo marítimo, que quedó prácticamente impracticable".

Además, ha añadido que "está pendiente la regeneración de las playas y la intervención en los espigones existente y también la ejecución de nuevos espigones", pero ha puesto el acento en el proyecto de actuación en la playa de El Portil, que ha asegurado, que "formará parte de los objetivos a conseguir por parte de los parlamentarios de Huelva, ya que está sufriendo un deterioro progresivo y necesita una intervención", por lo que se ha mostrado confiado que "saldrá adelante con el apoyo del PSOE".

"En definitiva, estamos ante el momento de decidir si queremos seguir avanzando, vivir en un entorno y en un país en libertad y poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Eso es lo que nos jugamos el día 23. No es lo mismo recibir una carta en la que te anuncia la subida de la pensión en un 8,5%, a su congelación y pérdida del poder adquisitivo. No es lo mismo tener expectativas de desarrollo por encima de la media europea, tener la inflación más baja, apostar por el salario mínimo y por la libertad, que no hacerlo", ha concluido.

Por su parte, la candidata número dos al Congreso por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha lamentado que los vecinos de Lepe e Isla Cristina, así como los visitantes, antes de 2014 vienen "sufriendo esta pérdida de arena, reivindicando el espigón de La Antilla, cuando gobernaba el PP". "Por ello, todas esas promesas y proyectos que vienen diciendo que van a hacer para Huelva, al final los tiene que hacer un gobierno socialista, ya que hemos sido nosotros los que hemos ejecutado un proyecto de arreglos de playa y de regeneración del litoral que está paralizado desde el año 2014. Porque no puede ser que se siga mintiendo con bulos y falsedades, diciendo que van a hacer cosas y después no se hace nada, igual que con las infraestructuras de comunicación", ha añadido.