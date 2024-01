Fernández anuncia la llegada de los Reyes Magos a Nerva con un pregón escrito con el corazón, pedazos de alma, trozos de Nerva y retales de historia

El técnico municipal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva y bibliotecario de la Biblioteca Municipal José María Morón, Rafael Fernández ha anunciado la llegada de los Reyes Magos a la localidad minera con un pregón escrito con el corazón, pedazos de alma, trozos de Nerva y retales de historia.

Antes del pregón, se procedió a la coronación de las personas que encarnarán el papel de Sus Majestades de Oriente y estrellas de guía: Mª Francisca, Noelia Romero y Francisco Javier Rubio, acompañados por Lola González y Gloria Benítez.

Fernández inició su pregón con los versos de su hermana Rosa “para envolver estas fechas tan entrañables entre estrofas y arropar el momento entre metáforas y figuras retóricas, para que la imaginación y la magia vuelen a través de la rima y la métrica, la genialidad y la solera de Nerva”.

Además, tuvo palabras de recuerdo para su madre: “En un momento como éste, en el que parte de mi familia me acompaña, lamento la ausencia de mi madre, esa persona que me introdujo en las primeras letras, que me hablaba de Nerva, de la Calle Pizarro y de un largo linaje de la familia Díaz, anotado en aquel viejo cuaderno. Esa mujer que infundió en mi la magia de la Navidad, de los Reyes Magos y el sentimiento de orgullo de pertenecer a un pueblo como Nerva. Plantó en mi la semilla, el germen del nervensismo y lo regó con amor, con historias y las crónicas de mi tierra y de aquellas antiguas Navidades y días de Reyes”.

También compartió con todos los presentes sus recuerdos de niño en Reyes y su relación con los libros en su quehacer diario como bibliotecario municipal, destacando “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, que aprovechó para conectar en el tiempo, pasado, presente y futuro, la historia de Nerva, a través de su Cabalgata de Reyes Magos, recordando a quienes fueron, son y serán sus protagonistas durante esos mágicos días.

Y concluyó con sus peticiones a los Reyes Magos: bendiciones bañadas con esperanza, ilusión y prosperidad para su pueblo; deseos de un cortejo real exitoso por las calles de Nerva; y que” me permitáis seguir viendo en las caras de mis hijas y sobrinos la esencia de todas aquellas personas que hoy nos faltan y añoramos, pero que ocupan su lugar junto a nosotros, a través de los recuerdos y su descendencia, en el mágico día de Reyes”.

Antes de dar paso al sorteo de la Campaña de Navidad, la presidenta de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos, Ylenia Ruciero, tuvo palabras de agradecimiento para todos los colaboradores que harán posible un año más el desfile de carrozas por las calles de la localidad minera, de las que seis serán nuevas.

El acto finalizó con el tradicional sorteo de la Campaña de Navidad ‘Compra en Nerva’, que repartió más de 4.000 euros en premios, entre los siguientes ganadores: 1º Premio de 14 bonos de 50 euros para dos comercios de alimentación y 12 variados + un bono

saludable instalaciones deportivas municipales valorado en 450 euros consumir para José Domínguez Pérez; 2º Premio de 9 bonos de 50 euros para alimentación y 7 para otros comercios + bono saludable para Antonia Mateo Lobato; 3º Premio de 7 bonos de 50 euros para alimentación y 3 en comercios variados + bono saludable para Pablo Núñez Moreno; 4º Premio de 4 bonos de 50 euros y otros 2 para comercios variados + bono saludable para Laura Salas Díaz; y 5º Premio de 2 bono de 50 euros para alimentación + bono saludable para Juan Francisco Mora Sánchez. Además, el Premio del Blanck Friday ha recaído en Juan Jesús Castilla. Las personas agraciadas pueden recoger su cheque regalo en la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva, donde se les facilitará también el listado de establecimientos donde podrán canjearlos