La Federación de Pescadores es insolvente para realizar el reintegro

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Huelva es insolvente y no podrá realizar el reintegro del dinero, un millón de euros correspondiente a ayudas, que le reclama la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, tras detectar irregularidades en unos cursos de formación en Punta Umbría e Isla Cristina en 2011. Ayer el presidente de la Federación, Manuel Fernández, confirmó este extremo y aseguró que la agrupación de pescadores carece de todo, hasta de secretario.

"La Federación no tiene patrimonio ni tesorería, porque no tiene actividad económica ni ingresos", puntualizó Fernández, que dijo sentirse indefenso ante la situación surgida.

Me han pasado una patata caliente y me encuentro totalmente indefenso"

Según el presidente de la Federación, cuando llegó en 2016 no existía documentación de ningún tipo y cuando dimitió el secretario intentó buscar un sustituto pero nadie accedió.

Relata que a los pocos meses de su llegada le notificaron la apertura del expediente y que solicitó una copia del informe completo para conocer de primera mano lo que había sucedido. "Me han entregado una patata caliente y no he podido más que trasladar todo la documentación a la Fiscalía por si piden responsabilidades personales", explicó Fernández.

El presidente de la Federación tiene constancia de que los cursos se impartieron pero desconoce si fueron debidamente justificados. La petición de devolución se realiza a raíz de ciertas irregularidades detectadas en los cursos relativas al número de alumnos y a la falta de documentación. Según dicha información, la Federación Provincial de Cofradías presentó a la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de Huelva Costa Luz en 2010 una solicitud de ayudas para un proyecto que pretendía capacitar a personas relacionadas directamente con el sector pesquero y sus familiares para el desarrollo de actividades en otros sectores alternativos al de la pesca.

El objetivo final era la realización de actuaciones específicas en materia de empleo, destinadas a pescadores profesionales con especiales problemas de acceso al mercado laboral y dirigidas a la consolidación del empleo en las localidades de Punta Umbría e Isla Cristina, facilitando su incorporación al mundo laboral mediante la adquisición de formación cualificada. Para ello se crearon dos módulos de formación teórico-prácticos de trabajo para las dos localidades, uno de formación para técnico de información turística y otro de formación de monitor de educación medioambiental.

Realizada la selección del colectivo y en función de las capacitaciones con las que contaban cada uno de ellos, se agruparon en dos cursos de formación. Por un lado, un módulo de formación de educador ambiental y otro de formación técnico de información turística.

En abril de 2011, reunidos el Grupo de Desarrollo Pesquero y la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Huelva, se formalizó el contrato de concesión de la ayuda solicitada para la ejecución del proyecto equivalente a un convenio en el que se articulaba la subvención y en el que se recogían las condiciones generales a cumplir por parte de la persona beneficiaria de la ayuda así como las obligaciones particulares asumidas por ambas partes, en relación con los plazos de ejecución, las condiciones financieras, la distribución de la subvención por fuentes financieras y la posibilidad de solicitar pago anticipado.

Posteriormente, el Departamento de Gestión de Programas de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, como órgano competente para llevar a cabo la verificación de las operaciones, realizó la verificación administrativa del expediente con la finalidad de comprobar que el gasto declarado era real, que los bienes se habían entregado o el servicio prestado de conformidad con la decisión de aprobación y que las operaciones y los gastos cumplían con las normas comunitarias y nacionales, por lo que solicitó la documentación necesaria para llevar a cabo la comprobación del expediente.

Una vez remitida la documentación solicitada y analizada ésta, el Departamento de Gestión de Programas detectó la falta de algunos documentos necesarios para poder emitir el correspondiente informe de verificació., por lo que requirió a la Asociación para el Desarrollo Pesquero y la Federación de Pescadores la documentación que faltaba.