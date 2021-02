Los controles en la frontera con Portugal se restablecen en Huelva por segunda vez durante la pandemia

Desolador. Así fue el aspecto que presentó a lo largo de toda la jornada de ayer el siempre concurrido paso fronterizo hispanoluso entre Ayamonte y Castro Marím, tras el restablecimiento a la una de la madrugada del domingo de los controles policiales en la frontera terrestre entre España y Portugal para intentar contener el alto índice de contagios por coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas a ambos lados de la frontera, pero especialmente en el país vecino.

Los pocos conductores que ayer transitaban entre una y otra orilla del Guadiana eran requeridos tanto por agentes de la Policía Nacional si su destino era nuestro país, como de la Guarda Nacional Republicana si viajaban hacia Portugal, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de cualquiera de los supuestos contemplados para poder pasar entre un país y otro, acordados en las últimas horas entre ambos gobiernos. Aquellos conductores que no justificaban su desplazamiento –que no fueron pocos en el día de ayer- eran automáticamente devueltos.

La medida tiene una duración inicial de diez días, por lo que se mantendrá hasta la 1:00 del próximo 10 de febrero, y según ha señalado la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se trata de una "limitación temporal" de la movilidad fronteriza que afecta tanto a portugueses como a españoles, y que se hace con el fin de ayudar a controlar el aumento de contagios en ambos países.

Además, la jefa de la diplomacia española ha explicado que Portugal propuso a España la reintroducción de las restricciones temporales a la movilidad en la frontera, "como ya se hizo anteriormente", y en este sentido ambos gobiernos han trabajado en los últimos días para una "limitación pactada de común acuerdo" que no supone un cierre de fronteras "sino una limitación temporal a la movilidad". La ministra portuguesa de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, se ha pronunciado en la misma línea al afirmar que "las fronteras no están cerradas. Hay control, pero no están cerradas".

En la provincia onubense los pasos abiertos las 24 horas del día, todos los días, para situaciones esenciales, son Rosal de la Frontera-Vila Verde de Ficalho y Ayamonte-Castro Marím, mientras que el de Encinasola-Barrancos sólo estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 y de 19:00 a 21:00 (hora española), el resto de pasos permanecen totalmente cerrados.

La orden que regula la medida establece que sólo se permite la entrada a territorio español a ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que mantengan una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con éste; residentes en España, que deberán acreditar su residencia habitual, así como los estudiantes que cursen sus estudios en España; residentes en otros estados miembros o estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual, debidamente acreditado; o quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, siempre que se acredite documentalmente. Esta categoría incluirá, entre otros, a los trabajadores transfronterizos, trabajadores sanitarios y del transporte.

También pueden entrar en España aquellas personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, o por motivos humanitarios; así como el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales, así como los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas para ejercer sus funciones.