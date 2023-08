Los Espaciales elige a Jesús Vázquez Cruz pregonero del Carnaval de Isla Cristina 2024

A sus 45 años de edad, el conocido carnavalero local Jesús Vázquez Cruz será el encargado de pregonar la próxima edición del Carnaval de Isla Cristina, fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía y que se celebrará durante el próximo mes de febrero en dicha localidad costera onubense.

Así lo ha hecho público estos días la directiva de la Peña Cultural Carnavalera Los Espaciales, entidad encargada cada año de elegir al pregonero, así como de organizar dicho acto carnavalero, que edición tras edición da el pistoletazo de salida a las también conocidas como Fiestas de Invierno en Isla Cristina.

El propio Jesús Vázquez Cruz, que fue elegido unánimemente por la directiva de dicha Peña Carnavalera, ha manifestado a Huelva Información estar aún "un poco en shock", a pesar de haber pasado ya unos días desde que recibió la noticia. "Algunas veces me lo creo, y otras no –prosigue- al tratarse de un encargo que conlleva una enorme responsabilidad".

"No me lo esperaba", ha indicado por otra parte Vázquez Cruz, para añadir que "nunca me había planteado ser pregonero, sobre todo teniendo en cuenta que en Isla Cristina hay muchísimo nivel".

Jesús Vázquez Cruz ha indicado por otra parte a esta redacción que para hallar sus inicios en el mundo del carnaval isleño hay que remontarse a sus 12 años de edad, en una comparsa femenina. A partir de ahí ha pasado por distintas murgas y comparsas locales, hasta empezar hace varios años a sacar agrupaciones infantiles ya que, según sus palabras, "con el paso de los años me he dado cuenta de que lo que más me gusta es trabajar porque Isla Cristina cuente con una buena cantera que sirva para garantizar la continuidad de la fiesta".

A pesar de su trayectoria, no se considera "ni murguista, ni comparsista", asegurando que sobre todo se siente "carnavalero". En este mismo sentido, y a pesar de que lo que más ha hecho ha sido escribir letras para las distintas agrupaciones de las que ha formado parte, tampoco se considera "letrista", insistiendo en su condición únicamente de "carnavalero".

Sobre su pregón, aunque hace solo unos días que recibió la noticia, y a pesar de los varios meses que aún restan para tener que subirse sobre el escenario del Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina para pregonar a su fiesta más querida, Jesús Vázquez Cruz ha afirmado que ya tiene "muchas ideas en la cabeza" porque tiene "muy claro" lo que desea transmitir, por lo que, a partir de ahora, se centrará en "darle forma".

Finalmente, Jesús Vázquez Cruz ha querido agradecer por una parte a la Peña Cultural Carnavalera Los Espaciales que lo haya elegido para ser el próximo pregonero del Carnaval isleño, así como las cientos de felicitaciones que ha recibido tanto en persona, como a través de las redes sociales, desde que se hizo pública su elección para protagonizar un evento que considera "todo un honor", al mismo tiempo que "una enorme responsabilidad".