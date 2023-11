Entregan 142 cerdos reproductores de raza ibérica pura a ganaderos de Huelva

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Marca Huelva, ha hecho entrega de 142 ejemplares de reproductores porcinos de raza ibérica pura, seleccionados de la paridera de marzo de 2023, atendiendo a 42 solicitudes recibidas desde explotaciones ganaderas de la provincia.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Marca Huelva, Patricia Millán ha sido la responsable de hacer entrega, en el Huerto Ramírez, de los ejemplares a los titulares o representantes de las explotaciones ganaderas solicitantes.

Como ha indicado la diputada provincial, “hoy es un día importante para la Diputación de Huelva y, concretamente, para nuestro servicio porque es una satisfacción haceros entrega de estos ejemplares reproductores porcinos de raza ibérica pura, una tradición que esta institución provincial ha defendido con todas sus fuerzas durante 30 años y que va a seguir haciéndolo”. Ya en el pasado año 2022, se realizó la entrega de un total de 202 ejemplares reproductores ibéricos, atendiendo a 64 solicitudes por parte de la cabaña ganadera provincial.

Millán ha recordado que “la Diputación de Huelva ha asumido en la actualidad estar al frente de la investigación y mantenimiento de variedades en peligro de extinción, actividad que requiere existencia de reproductores, mucha dedicación e instalaciones adecuadas”.

Actualmente, la Diputación viene realizando varios proyectos de investigación con el ganado porcino, como son la recuperación por retrocruzamiento de la variedad de cerdo ibérico “Manchado de Jabugo”; la fijación de los caracteres del cruce “Villalón x Torbiscal”. Nueva línea “Retinto del Andévalo”; Efecto del tiempo de ayuno presacrificio sobre la calidad de la canal y de la carne de los cerdos ibéricos; Muestreo y análisis isotópicos del tejido de los cerdos ibéricos garantizado.; y Mantenimiento de las variedades en peligro de extinción: “Manchado de Jabugo”, “Negro Lampiño” y “Torbiscal”.

Para la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Marca Huelva, “estos proyectos no es posible llevarlos a cabo sin el decidido apoyo de esta Diputación de Huelva al sector ganadero, de ahí que esta Institución Provincial se involucre en la realización de los estudios necesarios y haga llegar sus conclusiones a las explotaciones ganaderas de la provincia mediante la transferencia de los proyectos de I+D+i”.Respecto a los 142 reproductores porcinos asignados, cuentan con 7 meses de edad y están inscritos en el Registro definitivo del Libro Genealógico de la raza ibérica, siendo necesario mantener su trazabilidad con los crotales que portan.

Ya a partir de abril de 2017, el Libro Genealógico de la raza ibérica solo admite reproductores cuyos padres/madres estén inscritos en el Libro Definitivo. Así lo comunicó AECERIBER (Asociación Española del Cerdo Ibérico), siendo necesario este requisito para que los cerdos de cebo puedan incluirse dentro de la exigente norma de calidad de los productos derivados del cerdo ibérico.

Todos los ejemplares reproductores han superado la selección realizada por el equipo técnico adscrito a la Diputación de Huelva, por lo que cumplen con los cánones de una óptima morfología y una capacidad reproductiva que garantiza el mantenimiento de su pureza genética, por lo que “espero que sean de vuestro agrado y cumplan con la finalidad deseada, ya que el objetivo de esta institución no es otro que el fomento y mejora de la cabaña ganadera provincial”, ha recordado Millán.La diputada ha explicado que “si algún ganadero no está conforme con el ejemplar asignado, que no tenga ningún reparo en dejarlo en las instalaciones, sustituyéndose este por otro de próximas parideras o bien se le reintegrará su importe económico”.