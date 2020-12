La Diputación de Huelva dedica una jornada técnica a la pitaya, un innovador cultivo en expansión por la provincia

El Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación de Huelva -ubicado en la antigua Granja Escuela- ha acogido durante la jornada denominada ‘Exposición sobre la pitaya y cultivos subtropicales’, un encuentro técnico organizado por el Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera de la institución provincial en colaboración con Cajamar, en el que se ha abordado este tipo de cultivos innovadores y emergentes en la provincia y que ha reunido de forma presencial y telemática a alrededor de 250 participantes.

La presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, acompañada por Alberto Garrocho, presidente de FresHuelva y de la nueva Cooperativa Interprovincial de los Productores de Pitaya, ha inaugurado esta jornada centrada en la ponencia ofrecida de forma online por Juan José Hueso, experto en la materia y referente técnico en el cultivo de la pitaya.

Limón ha dado la bienvenida a los asistentes al encuentro a esta jornada “que ha despertado gran interés y muchísima aceptación, con más de 40 participantes reunidos hoy aquí, además de las más de 200 personas inscritas que nos siguen de forma telemática”. Limón ha incidido en la apuesta que la Diputación viene realizando en los últimos años a la hora de introducir en la provincia nuevos cultivos alternativos a los berries y los cítricos, “sin olvidar que son los que, en gran medida, han dado el nombre y la referencia a nivel mundial a nuestra provincia”.

En este sentido, la presidenta de la institución provincial ha recordado que “en anteriores años se ha apostado por el cultivo del espárrago, buscando nuevas oportunidades con nuevos cultivos, y este año es el turno de la pitaya”. Limón ha hecho hincapié en la importancia de “abrir las puertas a cultivos que pueden llevarse a cabo a través de una economía familiar, que favorezcan el relevo generacional y, sobre todo, que faciliten la incorporación de la mujer en la agricultura, algo que es de vital importancia”. De hecho -ha señalado- “en el Plan Estratégico de la provincia de Huelva se recogen como piezas claves el relevo generacional y el empoderamiento de la mujer en el ámbito de la agricultura y creo que ambos factores se dan con creces en este tipo de iniciativas”.

Limón ha señalado que, tras la celebración de la jornada, “se analizarán las conclusiones por parte del Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera de la institución provincial para poner en común y en marcha numerosas iniciativas de cara al futuro y, sobre todo, posibles subvenciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros agricultores”.

Según ha indicado la presidenta del ente provincial, “tenemos el compromiso de seguir incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nuestra agenda política, ya que es fundamental seguir concienciando y poniendo en valor estos ODS y más aún en el caso de la agricultura, que es quizás uno de los servicios de la Diputación más transversales y que más aporta a los ODS por el tema de la sostenibilidad”.

Por su parte, el presidente de FresHuelva, Alberto Garrocho, ha valorado esta jornada como “una excelente oportunidad para emprendedores de la provincia de iniciar un cultivo innovador con gran potencial a nivel comercial y que le va a generar recursos a medio plazo”. Garrocho ha hecho hincapié en que lo fundamental es “poder complementar los cultivos que ya tenemos con otros nuevos para romper con una marcada estacionalidad, lo que facilitará que las empresas puedan tener entrada económica durante todo el año gracias a un cultivo bastante agradecido”.

En cuanto a la reciente creación de la primera Cooperativa Interprovincial de los Productores de Pitaya que preside, Garrocho ha señalado que “con ella se busca la unidad de todos los agricultores de dentro y fuera de la provincia para fortalecer el sector y poder comercializar conjuntamente”.

Tras la presentación por parte de las autoridades, el ponente Juan José Hueso ha iniciado vía telemática su exposición haciendo especial relevancia en el potencial que tiene la fruticultura subtropical en nuestro país, incidiendo en el aumento de la demanda de fruta subtropical en los mercados europeos, la ventaja competitiva en calidad de fruta y menores costes de distribución de cara a terceros países gracias a una menor distancia al mercado europeo, el carácter singular y alternativo de este tipo de cultivos, su diversidad agrícola, la posibilidad de producción biológica y ecológica y la sostenibilidad medio ambiental de este tipo de cultivos que frenan la erosión y crean un tipo de paisaje singular.

Hueso ha ahondado en los requerimientos edafoclimáticos de la pitaya, especie de género originario de América Central, perenne, de porte rastrero y abundante ramificación. La pitaya requiere de una temperatura óptima de entre 18 y 30º, es sensible a bajas temperaturas, no tolera heladas ni la exposición al sol directo en época estival, tolera bien el viento, se adapta a amplia gama de suelos debido a su rusticidad, si bien se debe evitar el encharcamiento, es capaz de tolerar bien una moderada salinidad y en lo que respecta al riego, se trata de una planta que no requiere abundante agua.

En cuanto a su producción, es escalonada -desde mediados de otoño a principios de primavera-, pudiendo extenderse incluso hasta finales de primavera. La recolección de los frutos debe hacerse cuando están maduros, iniciando el corte desde el pedúnculo con cuidado de no dañar al fruto ni a la vaina.

Este innovador cultivo se encuentra actualmente en expansión en la provincia, donde un total de 40 explotaciones agrarias están apostando ya por la pitaya, en los municipios de Lucena del Puerto, Almonte, Moguer, Palos de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, Cartaya y Lepe.

El cultivo de la pitaya está considerado como una alternativa interesante y con futuro para el campo onubense, de fácil cuidado, con unas altas expectativas comerciales (con gran aceptación en los mercados europeos y orientales) y todo un tesoro nutricional.