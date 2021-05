Un brindis virtual para celebrar el Día Movimiento Vino D.O. del Condado de Huelva

El próximo sábado 8 de mayo, a las 13.30h, tendrá lugar la quinta edición del Día Movimiento Vino D.O., que por segundo año consecutivo, se desarrollará en formato online. Sin embargo, la circunstancias actuales esto no van a impedir que las Denominaciones de Origen, los apasionados del vino con D.O. y el público en general se unan de manera simbólica y brinden de forma simultánea por el vino con Denominación de Origen para celebrar este día.

Las señas de identidad de esta acción se mantienen intactas: carácter festivo y participativo, reivindicación del vino con D.O., de los valores a él ligados (calidad, diversidad, autenticidad, arraigo cultural, estilo de vida saludable, protección del medio ambiente o la sostenibilidad, entre otros) y de todos y cada uno de los territorios adscritos a las denominaciones de origen de vino.

Desde la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva quieren invitar a todos los onubenses y amigos de esta denominación a que descorchen una botella de vino de su denominación de origen, se sirvan una copa y participen en un brindis colectivo a la hora prevista.

Antonio Izquierdo, secretario general de la D.O.P. Condado de Huelva ha animado a “unirnos para celebrar las cosas buenas y sencillas de la vida, como lo es compartir un vino”. Además, servirá para mostrar apoyo, no solo a todas las denominaciones de origen, sino también “a los agricultores, bodegueros y productores, a todo un sector que vive momentos preocupantes y que necesitan más que nunca sentir la cercanía de los ciudadanos” ha afirmado Izquierdo.

En este sentido, con este gesto, también se quiere mostrar el apoyo de la D.O.P. Condado de Huelva al canal Horeca, que ha sido golpeado con dureza por esta crisis y que es uno de los principales canales de distribución para sector vitivinícola. “Estamos con ellos más que nunca y estoy convencido de que unidos y con el esfuerzo de todos saldremos adelante y superaremos esta situación” ha aseverado el secretario general del Condado de Huelva.

Valor diferencial del vino D.O. como una joya de nuestro patrimonio

Además, este año el Día Movimiento Vino D.O. servirá para hacer un llamamiento a reconocer el valor diferencial del vino D.O. como una joya de nuestro patrimonio, al igual que existen otro tipo de joyas culturales, paisajísticas o gastronómicas en las distintas regiones de España. Y es que esta edición tiene un hilo conductor con el que se pretende ayudar a promocionar, tanto el vino D.O. de una zona, como la zona misma; las joyas de cada territorio, contando entre ellas un producto tan suyo y diferencial como el vino vinculado a ese origen.

Así, a través del hashtag #VinoDOJoya, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) invita a los usuarios de redes sociales de las DD.OO. de nuestro país, y de cuantas entidades y personas quieran unirse, a que brinden por el vino D.O. de su zona y, a la vez, por esas otras joyas que todos tenemos cerca, en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestra comunidad, en forma de patrimonio histórico-artístico, gastronómico, paisajístico, natural… Aquello que, junto al vino D.O., crean que debe ser reconocido como una auténtica joya de su entorno y que nadie debería perderse.

Sobre CECR

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino ante la Administración General del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor de la Administración en materia de figuras de calidad. CECRV. forma parte también de la European Federation of Origin Wines (EFOW), junto a las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas del resto de grandes países productores europeos (Francia, Italia y Portugal, además de España).