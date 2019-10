El Defensor del Pueblo pide una respuesta "a corto plazo" para los 70 inmigrantes alojados en el Ciudad de Lepe

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abogó en Lepe por buscar soluciones “a medio plazo” y “consensuadas” frente al problema del chabolismo no solo en esta localidad costera, sino en toda la provincia de Huelva, en el marco del Foro por la Inmigración, a cuyos integrantes solicitó que realicen propuestas con lo que cada uno puede aportar.

En relación a las 70 personas afectadas por el incendio que aún siguen pernoctando en el campo de fútbol de Lepe, el Defensor del Pueblo Andaluz apostó por “darles una solución a corto plazo porque es incomprensible que estén allí”.

Así lo señaló a los periodistas el propio Jesús Maeztu una vez concluido el encuentro que mantuvo con el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, con el objeto de abordar de manera urgente una solución para las aproximadamente 70 personas afectadas por el incendio que se produjo el pasado 14 de octubre en el asentamiento chabolista ubicado junto al cementerio municipal de la localidad que 17 días después siguen pernoctando cada noche en el estadio de fútbol ‘Ciudad de Lepe’; así como para solucionar “en el medio plazo” el problema del chabolismo.

El primer edil lepero precisó al respecto que con algunos de ellos se da la problemática de que no quieren abandonarlo, a pesar de que “se le están ofreciendo alternativas” lo que “está retrasando su salida de un lugar donde no deben de estar porque no es el adecuado”.

En el marco de este encuentro, Maeztu incidió en la importancia de que todas las partes implicadas [en referencia a ayuntamientos afectados, Junta de Andalucía, Gobierno de España, Inspección de Trabajo, empresarios y entidades sociales] lleven al Foro Provincial de la Inmigración propuestas concretas en función de lo que cada una está en disposición de ofrecer.

Maeztu se mostró por tanto dispuesto a intervenir, en la medida de las posibilidades y competencias de la Defensoría del Pueblo Andaluz, a la hora de erradicar el chabolismo en los municipios freseros de la provincia de Huelva y dar una vivienda digna a los inmigrantes. Un problema que consideró con una doble vertiente: la humanitaria en relación a las personas que viven en estas condiciones; y la empresarial en referencia a la “mala prensa” que el chabolismo puede conferir a la agricultura onubense en los mercados europeos.

“Aquí hay un grupo de empresarios que necesitan mano de obra y, por tanto, pueden prestar condiciones más favorables en lo que a contratos de trabajo y alquileres de viviendas se refiere”, señaló Maeztu, quien añadió que tanto en Lepe, como en el resto de municipios freseros, se necesita trabajadores, por lo que llamó a que “el empleo venga acompañado de contratos, permisos de trabajo y por tanto con esto se puedan propiciar contratos de alquiler”. Las administraciones están para “arbitrar ayudas europeas o nacionales que resuelvan el problema del alojamiento”, dijo.

En este sentido, y convencido de la “buena voluntad” de todas las partes para alcanzar un consenso, el defensor indicó que el problema de los asentamientos “no se puede cronificar”, así como defendió la regularización como forma de evitar la explotación laboral.

Igualmente recordó que la Defensoría ya emitió un informe sobre la situación de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva en el año 2001 y “casi 20 años después continúan los problemas”, por lo que “podría aprovecharse ahora aproximadamente un 80 por ciento de su contenido”, al tiempo que abogó por trabajar desde el Foro Provincial de la Inmigración para “entre todos” encontrar soluciones que erradiquen el chabolismo, porque “nadie lo quiere”. “Vamos a hacer lo posible para que esta situación se regularice, que cada palo aguante su vela y se coordinen”, insistió.

El encuentro de ayer se enmarca en la ronda de contactos que el Ayuntamiento de Lepe está manteniendo con distintas administraciones públicas y entidades sociales con el objeto de erradicar el chabolismo.