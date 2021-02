Cuarenta emprendedoras reciben un curso de capacitación tecnológica y visibilidad

La Diputación de Huelva, a través de su Área de Desarrollo Territorial, pone en marcha a partir del día 8 de febrero un curso de formación virtual sobre capacitación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y visibilidad femenina empresarial dirigido a 40 mujeres empresarias y emprendedoras de Huelva, Sevilla y el Algarve portugués.

Con una duración de 150 horas -distribuidas entre el 8 de febrero y el 2 de mayo de 2021- la experta en comunicación y escritora Yolanda Sáenz de Tejada, junto a un equipo multidisciplinar de 9 expertos y formadores, ofrecerán a las participantes -a través de una metodología adaptada que permite la conciliación familiar y profesional- las técnicas y las herramientas que les permitan mejorar tanto en el aspecto profesional como personal, así como su capacitación y su desarrollo integral con el fin de dar más valor a sus empresas en materia de comunicación, redes sociales, comercio electrónico y posicionamiento en web, reforzar la identidad y valores de marca de sus empresas y mejorar la visibilidad femenina en el mundo empresarial.

Esta formación -cuya sesión inaugural se ha celebrado hoy a través de la plataforma Zoom- se enmarca dentro de las acciones del proyecto Intrépida Plus, una iniciativa en la que la institución provincial participa como institución socia beneficiaria, dirigida a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Intrépida Plus cuenta con un presupuesto de 60.132 euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) enmarcado en la segunda convocatoria del Programa Interreg V-A España–Portugal (POCTEP) 2014-2020.

La diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio, ha participado en esta sesión inaugural para dar la bienvenida a las participantes a este nuevo curso. Rubio ha querido, en primer lugar, justificar la no presencia aunque sí deseada de la presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, “apasionada creyente del poder femenino y una de las primeras personas que apostó desde el principio por este proyecto, centrado en impulsar el papel de las mujeres empresarias y emprendedoras como vosotras, en la necesidad de dar y reforzar las herramientas precisas, ofreceros los conocimientos necesarios para apoyar e impulsar vuestros comercios, negocios, en definitiva, vuestras iniciativas con el fin de que logréis vuestro éxito en esa misión empresarial”.

Como ha señalado la diputada de Desarrollo Territorial, “con los cambios en el modo de trabajo y funcionamiento de las empresas y los negocios, debido a la grave crisis que estamos viviendo a causa de la covid-19, se hace aún más necesario, si cabe, el incorporar y adaptar el uso de las TIC, así como su conocimiento y manejo, para lo que este curso os va a permitir conocer de primera mano todas esas herramientas a nivel tecnológico que os van a favorecer en vuestros negocios y actividades”.

Respecto a acciones ya realizadas con anterioridad en el marco del proyecto Intrépida Plus, como son los talleres de empoderamiento empresarial femenino, Rubio ha incidido en que “es necesario que nos creamos que somos capaces de llevar hacia adelante todas las iniciativas, proyectos o trabajos que nos propongamos porque no somos menos, muy al contrario, somos capaces, y por ello la Diputación de Huelva no tiene por más que apoyaros en la medida de nuestras posibilidades y nos ponemos a vuestra entera disposición”.