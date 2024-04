Crimen de Rociana: El joven de 14 años al que le marcó presenciar el asesinato de su padre

"No es fácil ver en primera persona cómo disparan y matan a tu padre en medio del campo". La escena recupera el asesinato de un hombre en un huerto de Rociana del Condado en mayo de 2020, del que fue testigo su hijo de 14 años. Cuatro años después, el chico ha sido detenido por la paliza que propinó el pasado 29 de febrero al anciano de 75 años condenado por el asesinato de su padre, y que ha acabado causándole también la muerte. La familia del joven asegura que quedó marcado por ser testigo del disparo que acabó con la vida de su padre.

El chico permanece recluido en un centro de menores, acusado inicialmente de homicidio en grado de tentativa, según precisan desde la Fiscalía de Menores, por golpear en una farmacia de la calle Hinojos, en Rociana del Condado, al asesino de su padre, que sólo ha cumplido en la cárcel un año de los 15 a los que fue condenado, tras ser puesto en libertad por sufrir alzhéimer.

En declaraciones a esta redacción, José Castro, el portavoz de la familia del joven agresor, sostiene que éste estaba en tratamiento por tener su estado psicológico "claramente alterado", algo que debe determinarse por poder considerarse atenuante cuando se le juzgue. "Estar con 13 años en un campo con tu padre asesinado y otro hombre con una escopeta mirándote fijamente es para volverse loco", sostiene su portavoz.

Tras la detención, el joven fue puesto a disposición judicial y permanece interno en el centro de menores, según precisan desde la Fiscalía de Menores, mientras que el anciano falleció hace unos días, aunque se investiga si fue por causa directa de las heridas provocadas por el joven.

Es por ello que, refiriéndose a la paliza que el por aquel entonces menor de edad (ya ha cumplido los 18 años tras su detención) le propinó al hombre de avanzada edad, el portavoz sostiene que "se vio amenazado y perdió el control".

El hijo del anciano fallecido, por otro lado, y de acuerdo a lo relatado por uno de los testigos de la agresión, cuenta que "estaban en el mostrador de la botica el chaval y su madre, les estaban atendiendo, y la madre se giró, vio a mi padre que estaba hablando con una persona mayor, sentados los dos en la farmacia, y la madre pidió que la atendieran rápido. Cuando la atendieron, se giró el chaval, vio a mi padre allí y simplemente, sin nada más, se lio a puñetazos con él".

"Nadie de la farmacia supo reaccionar y no llegaron a separarles a tiempo", explicaba a este diario el hijo de la víctima, que tilda de "venganza" el comportamiento del joven.

Desde el suceso de 2020, "hemos recibido amenazas e insultos", sostiene, toda vez que contó que el joven se cruzó con él por la calle y trató "de agredirlo", así como que le dijo que "o moría él o su padre". "Aprendes a convivir con el miedo de que cualquier día te hagan algo", resumía el hijo del anciano.

Unas amenazas que rechazan desde la familia del menor, según explicaba a este diario el portavoz de la familia, quien apunta que "la familia estaba dolida por el asesinato de 2020, pero en ningún momento hubo amenazas". Además, insiste, el ataque "no fue intencionado, de hecho, se derrumbó al enterarse de que finalmente murió", asegura.

Hace un año, la Audiencia Provincial de Huelva condenó a 15 años de cárcel al anciano acusado de asesinar de un disparo de escopeta al padre del joven en un huerto de su propiedad ubicado en Rociana del Condado al “sospechar” que el fallecido había entrado en dicho lugar a robar, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular en relación a unos hechos ocurridos en el mes de mayo de 2020.

Su hijo confirma que el anciano pasó un año en prisión, pero se percataron de "que tenía varias enfermedades" y se detectó "que tenía el lóbulo frontal con muchos microinfartos, demencia senil y alzhéimer", pero que "tenía que ir todos los lunes a firmar al cuartel de la Guardia Civil". Debido a esto, el hijo ha señalado que el anciano "salía muy poco de casa" y, por ello, "no se había topado con nadie de la familia".

De conformidad a los términos del veredicto emitido por el jurado popular, se declaraba probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 14:30 del día 5 de mayo de 2020, cuando el acusado se encontraba “escondido y armado con una escopeta” en un paraje tenía el huerto de su propiedad". En este sentido, el condenado “tenía sospechas de que el autor de las sustracciones” era el finalmente fallecido y de que “algunos días se acercaba sobre esa hora a la parcela”, por lo que “se apostó escondido y armado con una escopeta en las inmediaciones de su parcela”, según recoge la sentencia, que ha sido recurrida en apelación por la defensa del acusado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sobre la hora referida, el acusado, con licencia de armas tipo E, comprobó que la víctima había accedido al interior de la parcela en compañía de otra persona y que “arrancaba algunas vainas de habas sembradas”, de forma que “se dirigió sin ser visto desde el exterior de la valla” al fallecido y, “tras mediar unas breves palabras con éste, a sabiendas de la probabilidad de que pudiera causarse la muerte o al menos consciente de que ponía en peligro su vida y aceptaba ese resultado”, efectuó de frente un disparo a una distancia de entre tres y cinco metros que impactó en la cara de la víctima mientras su acompañante huía del lugar a la carrera.

El hijo del anciano sostiene que en reiteradas ocasiones trató de armar el relato con su padre, "pero su alzhéimer hace que no se acuerde de nada, solo del breve segundo del disparo". Una teoría que el portavoz de la familia del menor asegura "no creer" porque "no entendemos cómo una persona con esa enfermedad le está esperando con una escopeta, o cómo puede conducir o ir solo a la farmacia".