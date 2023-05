Crespo asegura que la fase 1 de las obras del Anillo Hídrico de la Sierra en Huelva se encuentra al 70%

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha asegurado en el Parlamento andaluz que las obras de la fase 1 del Anillo Hídrico de la Sierra en Huelva se encuentran "al 70% de su ejecución", así como que en la fase 3 "ya está en información pública la ETAP de Aracena". Así ha respondido la consejera a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en sesión plenaria relativa a "la garantía de abastecimiento de agua a los municipios de la sierra de Huelva", donde Crespo ha detallado, además, que en cuanto a la fase 2 están a la espera de que "Giahsa de el proyecto redactado".

Por su parte, el parlamentario socialista Mario Jiménez le ha interpelado recordándole "cuales son sus competencias", señalando que según el artículo 1 de la Ley de agua de Andalucía, "es competencia de la comunidad autónoma el régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración del círculo integral de agua de uso urbano, así como de las entidades supramunicipales, y la evaluación, la gestión de los riesgos de inundación, así como la prevención de los efectos de la sequía".

"Lean ustedes la ley de agua y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque va a resultar que no es un problema de competencia, sino de incompetencia, lo que está en juego aquí", ha aseverado. En cuanto al Anillo Hídrico de la Sierra, Jiménez ha afirmado que "se saca a licitación pública en febrero del 2019 y ponen ustedes la primera piedra en agosto del 22", por lo que ha reprochado que "han pasado cuatro años y han permitido que llegue la peor sequía en la historia de la autonomía", toda vez que ha criticado que "de los 40 millones presupuestados apenas han gastado cuatro, teniendo a cerca de 30.000 onubenses en riesgo de no tener garantizado el abastecimiento".

"Es su responsabilidad, por ello, ofende a la inteligencia de los andaluces y a las competencias de esta comunidad autónoma cada vez que usted dice que los problemas de sequía que tiene esta tierra no son de su competencia", ha enfatizado. Al respecto, Jiménez ha afirmado que "ya hay tres municipios que no pueden tener garantizado el abastecimiento" y que "están sufriendo cortes de agua", porque en estos cuatro años "no han acometido los proyectos que están incluidos en la obra del Anillo Hídrico" y "el único que han realizado se lo dejó preparado el Gobierno del PSOE".

"Quien está atendiendo a los municipios en esta situación, a pesar de lo que dice la Ley de Agua, es la Mancomunidad de Agua y Servicios de la provincia de Huelva, que está garantizando la aportación y está llevando cubas de agua para hacer posible que le llegue a los vecinos. Todo ello, porque ustedes en cuatro años no han movido un dedo, hablan de movilizar, pero les repito, el dinero se ejecuta o no se ejecuta, y usted no está cumpliendo con su deber", ha finalizado.

Asimismo, la consejera ha respondido al parlamentario argumentando que la Ley de Agua establece que los municipios "tienen la competencia en el abastecimiento en los municipios" y "el auxilio lo pueden prestar todas las administraciones públicas", por ello, ha asegurado que la Junta "está prestando ese auxilio" porque es "responsable y ha hecho un abastecimiento en alta", toda vez que "ha declarado de interés de la comunidad unas serie de obras", por lo que se ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de España".

"Pedro Arco, Presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, ya le hemos mandado la tercera carta diciendo que constituyan la comisión del trasvase", ha dicho antes de cuestionar que "dónde está el Partido Socialista de Huelva con las infraestructuras de la provincia", así como ha preguntado a Jiménez "dónde estaba ustedes cuando gobernaban". "Esta es la realidad de la ejecución de obras hidráulicas", ha aseverado la consejera".

Por ello, Crespo ha acusado al PSOE de "elevar la voz" por "su incompetencia" y por "no hacer" las obras hidráulicas, además de señalar al PSOE como "cómplices del Gobierno de España" por parar la presa de Alcolea", ya que Huelva "va a tener problemas de agua porque ustedes han parado una presa que hoy podía tener 166 hectómetros cúbicos para los onubenses". "En 2004 decían que iban a empezar la primera fase de Aracena. Y mire usted, hemos llegado nosotros en 2019 y ya está la obra al 70% en la sierra. Esa es la realidad que ustedes ni van a querer ver ni querrán ver. Además, quién no defienda los intereses de los ciudadanos en estos momentos de sequía lo va a pasar muy mal en las urnas", ha finalizado.