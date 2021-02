Coronavirus Huelva: Isla Cristina contratará diez personas para vigilar que se cumplan las medidas ‘anticovid’

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha hecho pública una oferta de empleo para la contratación temporal de una decena de vigilantes para el control de lugares públicos de especial afluencia de personas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad destinadas a bajar en la localidad la actual tasa de incidencia de la Covid-19.

Para ello, el Consistorio isleño ha dado a conocer esta semana las bases reguladoras del procedimiento de selección, en las que se precisa que la modalidad de contratación será temporal por acumulación de tareas, con una duración de 6 meses y una jornada de 20 horas semanales.

Los seleccionados tendrán que realizar tareas de vigilancia del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y las normas higiénico-sanitarias, con el principal objetivo de evitar la propagación de la pandemia de coronavirus en el municipio, siempre en coordinación con la Policía Local de Isla Cristina.

Para poder ser admitidos en el procedimiento selectivo, los aspirantes tendrán que ser de nacionalidad española o cumplir lo establecido en la actual normativa para el acceso al empleo público en el supuesto de personas de otros Estados; poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas; no padecer enfermedad ni estar afecto por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de sus funciones; tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad mínima de jubilación forzosa; y no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

También deberán estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El procedimiento de selección consistirá en la valoración por el tribunal de los méritos y circunstancias acreditados por los candidatos a través de la documentación presentada.

Las solicitudes tendrán que ser presentadas en el registro general del Ayuntamiento de Isla Cristina en el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en la página web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Si dichos anuncios se publicasen en distintos días, el plazo comenzará a contarse a partir de la última publicación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en tres días hábiles la Alcaldía dictará una resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de exclusión u omisión.