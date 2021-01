Coronavirus Huelva: la AMPA del mayor instituto de Lepe pide a los padres que no lleven a sus hijos al centro

La situación epidemiológica también se complica en Lepe a medida que pasan los días. De hecho, el municipio costero superó ayer jueves la tasa de 1.000 casos por cada cien mil habitantes, límite establecido para el cierre de toda actividad no esencial por la Junta de Andalucía en las nuevas restricciones que entraron en vigor el pasado fin de semana con el fin de frenar los contagios en plena tercera ola de la pandemia.

Al municipio lepero le fueron notificados ayer 50 nuevos contagios, contabilizados en las 24 horas anteriores, lo que sitúa su tasa de incidencia a 14 días en 1.028 casos por cada cien mil habitantes. Además, solo en los 14 últimos días ha registrado 242 nuevos positivos -162 de ellos en la última semana-.

Una situación de la que no son ajenos los centros educativos del municipio, al menos en el caso del Instituto de Educación Secundaria La Arboleda, el más poblado de la localidad con un total de 1.529 alumnos, donde hasta ayer se contabilizaban un total de 19 casos activos. A ellos se suman los numerosos alumnos que se encuentran en cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con algún positivo.

Así lo ha puesto de manifiesto a esta redacción el presidente de la AMPA Laepa de dicho centro de educación Secundaria lepero, Manuel Reyes Pascasio, quien remitió ayer mismo a los padres y madres del instituto una comunicación pidiéndoles que dejen a sus hijos en casa, y que no los lleven durante unos días al instituto.

Se trata de una decisión, según precisó el presidente de la AMPA, adoptada tras haber solicitado sin éxito a las autoridades con competencia en la materia: servicio de Epidemiología de la Delegación de Salud en Huelva e Inspección de la Delegación de Educación, el cierre temporal y precautorio del centro.

Y es que, según los datos de que dispone la AMPA, el centro contaba hasta ayer con un total de 19 casos activos, así como con 97 personas confinadas entre dichos positivos y los que lo están por haber mantenido contacto estrecho con algún contagiado: 92 alumnos y 5 profesores, aunque entre estos últimos no se registra ningún positivo.

En la comunicación remitida a los padres, a la que ha tenido acceso esta redacción, se informa sobre un "aumento de casos en nuestro IES", lo cual le ha sido comunicado a la Inspección Educativa "y nos dicen que estamos mejor que otras veces y que ellos no cerrarán el centro, pasando la pelota a Epidemiología", que tampoco ha decretado el cierre.

La carta prosigue afirmando que la Administración "nos tacha a las familias de irresponsables sin darse cuenta que los irresponsables son ellos con las medidas que están tomando y obligando a nuestros hijos a ser portadores del virus".

Por todo ello, la misiva concluye indicando que "no nos queda otra que dejar está situación en manos de los padres y madres, y hacer un llamamiento a no llevar a nuestros hijos al IES hasta que no bajen los contagios, que en dos días se han disparado y que siguen subiendo".

En respuesta a este llamamiento, ayer jueves no asistió a clase el 30 por ciento del alumnado, con aulas donde esta cifra se incrementó hasta el 50 por ciento. No obstante, el presidente de la AMPA espera que a partir de este viernes las cifras de no asistencia sean mucho mayores, en primer lugar por el aumento generalizado de casos que registra el municipio, y por tanto entre alumnos y familiares del centro; y en segundo porque "se vaya corriendo la voz de este llamamiento y sean cada vez más los padres que decidan secundarlo".