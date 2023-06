El Constitucional rechaza el recurso de Tharsis y no podrá segregarse de Alosno

El Tribunal Constitucional no ha estimado el recurso presentando el 18 de abril de 2022 por la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis (Huelva), junto al Ayuntamiento de Alosno -su municipio matriz-, en lo que suponía la última vía para su segregación tras agotar las del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) y que ha supuesto casi cinco años de lucha por parte de la ELA.

Así lo ha indicado el alcalde pedáneo en funciones, Lorenzo Gómez (PSOE), quien ha señalado que los próximos responsables del Ayuntamiento tharsileño valorarán "si les interesa ir a Europa o hacer algún otro tipo de actuación", toda vez que ha lamentado que, tras 20 años al frente de la ELA, se va "con un sentimiento agridulce" porque "a los tharsileños les duele mucho que el argumento que hayan utilizado los tribunales para denegar la segregación ha sido el criterio poblacional", algo "por lo que lo han ido tumbando constantemente".

En este sentido, ha subrayado, como en otras ocasiones, que "ninguno de los demás pueblos que se segregaron en Andalucía en 2018 tenía los 5.000 habitantes que se esgrimen ahora" para el caso de Tharsis que se acogió a la Laula (Ley de Autonomía Local de Andalucía) que sí permitía presentarse con el número de habitantes de Tharsis. Ya en agosto del pasado año el alcalde pedáneo reseñó que, en cuanto a nivel de habitantes, "Tharsis se sitúa el número 21 o 22 en población entre los pueblos de la provincia, contando con más de 2.000 habitantes", al tiempo que recordó que El Palmar de Troya (Sevilla), que se segregó con el decreto del 2 de octubre de 2018 -cuando se aprobó también la segregación de Tharsis-, "tenía entonces poco más de 3.000 habitantes". Ambos pueblos eran los dos con más población de los ocho que se segregaron en aquel momento. En este sentido, ha explicado que el Constitucional considera que lo que solicita Tharsis "no es algo que le competa a la Entidad Local Autónoma", algo que dice "no comprender", aunque cree que se seguirá peleando desde el Ayuntamiento de Tharsis para "conseguir este objetivo", aunque "si se sigue con el mismo criterio de población y no se deroga ese artículo de la ley que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy" será "complicado".

A pesar de ello, Gómez ha explicado que "se puede acudir a la Unión Europea, al Tribunal de Estrasburgo", así como que "podría haber otra solución" ya que el Ayuntamiento de Alosno "a través de un bufete de abogados" de contrataron "en su momento" ambos ayuntamientos, "en lugar de acudir al TSJA a Sevilla, acudió a Granada" y este "aún no se ha pronunciado", una vía "que no está resulta y que puede ser una puerta abierta", aunque considera "complicado" que sea favorable.

La lucha por la segregación de Tharsis

La Junta de Andalucía aprobó en Consejo de Gobierno del 2 de octubre de 2018 la segregación del municipio de Tharsis del de Alosno por el Decreto 182/2018, junto a otros siete municipios andaluces -en el que también se encontraba la localidad onubense de La Zarza-Perrunal, que cuenta con 1.253 habitantes-. Tras ser aprobada, la Asociación por Alosno presentó un recurso contencioso en diciembre de ese mismo año por el que TSJA decidió suspender cautelarmente el decreto de la Junta de Andalucía en tanto que se resolvía el recurso. Esta suspensión cautelar fue confirmada en marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Justicia de Andalucía, por auto del 25 de febrero, rechazado los recursos presentados por la Junta y por los ayuntamientos de Alosno y Tharsis contra la medida.

El recurso interpuesto por la Asociación por Alosno aportaba diferente documentación preliminar "para argumentar la situación de menoscabo económico creado en la localidad tras la segregación de Tharsis", señaló la asociación, objetando que el municipio matriz de Alosno "se verá afectado notablemente de forma negativa en la estructura de gastos por habitante que es lo realmente determinante en la viabilidad financiera de un municipio". El decreto de la Junta de Andalucía sobre la segregación generó cierto clima de crispación entonces tanto en Alosno como en Tharsis con movilizaciones vecinales en uno y otro sentido, pero la segregación también contaba con apoyo en el propio municipio matriz.

Finalmente, en octubre de 2020 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por la Asociación por Alosno y anuló el Decreto 182/2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta que aprobó la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación interpuestos en diciembre de 2020 por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Alosno y la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, que agotó "todas las vías" del TS, en el que se presentó un incidente de nulidad esgrimiendo que había cosas "que se han hecho mal en el procedimiento", aunque finalmente tuvo que acudir en 2022 al Tribunal Constitucional como último recurso. Finalmente, tampoco ha sido viable.