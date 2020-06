El Ayuntamiento de Zalamea la Real aprueba un presupuesto de 2,3 millones para 2020

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha acogido un Pleno Extraordinario en el que se aprobó con los votos afirmativos del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, el presupuesto para el año 2020, de 2.383.513 euros.

Se rompe la dinámica de prórrogas de presupuestos de los últimos mandatos, donde no se alcanzaron los acuerdos para la aprobación, con Izquierda Unida sin mayoría suficiente en el plenario. Para el gobierno municipal, la aprobación de estos presupuestos supone dar un impulso a la localidad para consolidar planes de futuro que permitan seguir avanzando.

Además, se ha aprobó la relación de puestos de trabajo. El acuerdo entre agentes sociales y representantes de los trabajadores para la valoración de la Relación de Puestos de Trabajo, alcanzado recientemente, ha sido refrendado por el pleno. El capítulo 1, donde se incluyen los gastos relativos a personal, cuenta con una partida de 184.737 euros, correspondientes a la propia Relación de Puestos de Trabajo y el adeudo de pagas de 2012 con una cantidad superior a los 31.000 euros.

Desde el grupo municipal de Adelante Zalamea Izquierda Unida–Podemos señalaron que “ante estos presupuestos hay quien pueda pensar que no les importa Zalamea o que no tienen capacidad de trabajo. Además de aumentar la partida para gastarse en festejos cuando ya habían anunciado que no habrá feria ni demás fiestas, ponen en el presupuesto que van a destinar 15.000 euros para las jornadas Musulmano-Cristianas cuando hacía un mes que habían anunciado que este año no se van a celebrar”.