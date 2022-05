El Ayuntamiento de Valverde pide una investigación de "las mordidas de material Covid" de la Junta

El pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino ha aprobado únicamente con los votos del PSOE y Adelante Valverde la moción socialista en la que solicita que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dé “explicaciones sobre los contratos de material Covid sobre los que caen sospechas de mordidas con intermediarios relacionados con altos cargos de su gobierno del PP”. La moción pide que se cree también tras las elecciones andaluzas, "una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para llegar al fondo del asunto”.

La iniciativa no ha sido respaldada por los cuatro concejales del Partido Popular que han acudido a la sesión plenaria. En este sentido, la alcaldesa de Valverde, Syra Senra, ha señalado que los vecinos y vecinas de Valverde no van a entender que el PP no apoye en Valverde estas investigaciones; y más, cuando durante los momentos más duros de la historia reciente del municipio muchos valverdeños y valverdeñas se ponían en riesgo para fabricar desinteresadamente mascarillas y batas con destino a los centros de salud, a los hospitales de la provincia y a las residencias, entre otros destinos”.

Syra Senra se ha mostrado “convencida de que esos mismos vecinos no se merecen que el PP en Valverde no defienda que se investiguen los contratos y sus concejales se abstengan en la moción que solicita que se llegue hasta el final”.

En este mismo sentido se ha manifestado la portavoz de Adelante Valverde, Celia Ruiz, quien considera que “no podemos consentir que personas -por su cargo- obtengan beneficios de algo tan terrible como es la crisis de la Covid-19”. El portavoz del Partido Popular para esta moción, Juan Carlos Gutiérrez ha indicado que “pese a estar absolutamente de acuerdo con la parte dispositiva de la moción, con lo que propone, el PP de Valverde se abstiene por las incorrecciones y medias verdades que presenta la exposición de motivos".

El pleno ha aprobado por unanimidad las mociones del PP sobre el cementerio, la de Adelante Valverde sobre instalación de placas solares en edificios públicos y la socialista sobre el incremento de la financiación de los materiales de las obras PFEA.