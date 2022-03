El Ayuntamiento de Valverde garantiza la seguridad del Muro de Los Molinos

El Ayuntamiento de Valverde del Camino le ha dicho “basta” a la Junta de Andalucía. Las concejalas de Educación y de Urbanismo, Susana Lorca y Lola Delont, respectivamente, informaron del arreglo de emergencia que va a llevar a cabo el consistorio en la estructura del muro del centro de infantil del colegio Los Molinos ante "la negativa de la Junta de Andalucía a repararlo, pese a ser de su competencia", ya que está dañada la infraestructura del edificio.

Susana Lorca ha indicado que “desgraciadamente a la Junta no le duele que se trate de un problema que afecta a la seguridad de los vecinos y de los niños que acuden al colegio. Y eso que ya en el mes de junio pasado pusimos en conocimiento de la delegación de Educación los problemas de un muro que puede derrumbarse”. Se da la circunstancia, además, que en el edificio de primaria la Junta sí arregló un problema idéntico en el muro en 2018.

Lorca ha recalcado que “no entendemos esta negativa, como no entendemos que en los presupuestos de la Junta para este año no haya ni un euro para los centros públicos de Valverde”. La concejal de Educación ha indicado que “ya está bien que la Junta se desentienda de la educación en Valverde, ya está bien de que no presupueste ni un euro para los centros valverdeños, y ya está bien de que no asuma las competencias que le corresponden con la comunidad educativa valverdeña”.

La concejal de Educación ha afirmado que “vamos a reparar provisionalmente el muro para garantizar lo más importante, que es la seguridad de los escolares y los vecinos, y acto seguido tomaremos las medidas legales para que la Junta asuma su responsabilidad en este asunto”.

Por su parte, la concejal de Urbanismo ha informado que los trabajos se centrarán en “desmochar el muro hasta una altura considerable y a partir de ahí sacar de manera provisional una valla. Por otro lado se realizará una segunda actuación en los daños que ha provocado el cableado que va del edificio de Primaria al de Infantil”.

Lola Delont ha recalcado que “el Ayuntamiento sí cumple con su obligación de labores de mantenimiento del centro, y este mismo verano ha pintado el exterior de los dos edificios del colegio con una inversión de 14 mil euros y está procediendo a impermeabilizar la azotea del colegio con 9 mil euros”.