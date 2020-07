El Ayuntamiento de Cartaya refuerza la desinfección en sus tres núcleos poblacionales

El Ayuntamiento de Cartaya ha iniciado en los tres núcleos poblacionales de la localidad el plan especial de desinfección contra la Covid-19.

Más de 32.000 litros de agua con hipoclorito se vertirán cada día en calles, plazas y espacios públicos de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, dando prioridad y haciendo especial hincapié en los lugares más frecuentados, como es el caso de los exteriores de los centros de salud de Cartaya y El Rompido, oficinas bancarias y cajeros automáticos, farmacias, supermercados y centros comerciales, el centro de mayores y dependientes, así como otros edificios públicos y espacios que registran una mayor afluencia o tránsito de personas.

Se pretende, con esta iniciativa, que está llevando a cabo la empresa adjudicataria del servicio, OHL, “actuar desde la prevención y minimizar al máximo las posibilidades de contagio en la situación de pandemia en la que nos encontramos”, según ha destacado la alcaldesa, Pepa González Bayo, que ha comprobado sobre el terreno los trabajos que se están realizando en El Rompido.

González Bayo ha destacado que la campaña de desinfección se une al conjunto de medidas de prevención contra la Covid-19 que está adoptando el Ayuntamiento, y que durante el pasado fin de semana se ha centrado en el refuerzo de la vigilancia y la seguridad en todo el término municipal, haciendo especial hincapié en los núcleos costeros, donde durante estos meses se registra una mayor afluencia de personas.

Así, destacó la labor de vigilancia y de información que ha realizado la Policía Local, que ha llevado a cabo un patrullaje preventivo en los espacios públicos y terrazas concienciando a la población sobre la necesidad del uso de la mascarilla. Fruto de esta labor, que se ha desarrollado con la colaboración de la Guardia Civil en lo que a la seguridad se refiere, “el fin de semana no ha registrado incidentes reseñables en lo relativo a las concentraciones de personas en los tres núcleos”. En este sentido, la Policía Local informa de la formulación de sólo diez denuncias relativas a incumplimientos por no llevar mascarilla y dos por consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados.

La alcaldesa ha anunciado que en los próximos días se reforzarán estas tareas de información y concienciación para insistir en la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y prevención establecidas por las autoridades sanitarias frente a la Covid-19.