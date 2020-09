El Ayuntamiento de Aljaraque restaura la locomotora Odiel

La locomotora Odiel, una de las más antiguas de España, declarada Bien de Interés Cultural en 2013 y registrada como Patrimonio de Andalucía, ha sido restaurada por el Ayuntamiento de Aljaraque gracias a una de las Inversiones Financieramente Sostenibles del Consistorio, con una inversión que ha ascendido a 11.600 euros. La misma ha sido visitada por el alcalde de Aljaraque, David Toscano, el primer teniente de Alcaldía, Francisco José Moreno, la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Mora, y el concejal de Servicios Generales, Adrián Cano.

Este elemento, que se encuentra junto al edificio del departamento de Urbanismo, ubicado en Corrales, formó parte de la línea férrea Tharsis-Corrales para el transporte del mineral y personal de la compañía minera Tharsis Sulphur and Cooper Co., y fue una de las cinco locomotoras a vapor construidas por la compañía Dübs & Co. de Glasgow entre los años 1867 y 1869, siendo la locomotora Odiel la primera construida de todas ellas. De esta forma, dicho vehículo luce ya sus mejores galas acompañando como merece el importante patrimonio minero de la localidad.

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Aljaraque, Ana Mora, ha manifestado que “este equipo de gobierno siempre ha tenido, como uno de sus objetivos primordiales, restaurar, conservar y poner en valor todos los tesoros que ofrece el patrimonio minero y el legado británico, y la restauración de un emblema como la locomotora Odiel es un gran ejemplo de ello. De hecho, también se acometerán importantes obras en el Teatro Cinema Corrales, tanto en su interior como en la fachada del mismo, y seguiremos velando por todos los elementos patrimoniales de la localidad”.

A la restauración de la locomotora Odiel hay que sumar también la del vagón de pasajeros en Glorieta Isla Bacuta, al que se destinó una cuantía de 15.000 euros, ejecutada en pasadas fechas.