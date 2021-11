“Ayamonte dará un salto de calidad en los próximos dos años”

–¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–A nadie se le escapa que han sido dos años durísimos, con el tema de la pandemia y quiero agradecer la implicación y buen hacer de la gente que forma el Ayuntamiento, como no, a mi equipo de gobierno, así como a las ayamontinas y ayamontinos que han tenido un comportamiento ejemplar. A pesar de todo esto, 2021 ha sido un año clave para que se hagan realidad proyectos en los que hemos estado trabajando en la primera parte de la legislatura, como el proyecto de urbanización de la ribera norte del Guadiana, junto al Astillero y la zona de la calle de Las Flores, ya que el anterior equipo de gobierno no había hecho su trabajo y no tenía ninguno de los permisos para poder desarrollar las obras de dicho proyecto. Otro proyecto que estaba muy parado y que hemos conseguido desbloquear es el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte, a través de un acuerdo con la Diputación Provincial de Huelva. Otro proyecto que desbloqueamos fue el campo de golf de Costa Esuri, que había cerrado en la anterior legislatura. También tengo que destacar que en lo que llevamos de legislatura, hemos invertido en nuestras playas en torno a 1.000.000 euros, a través de varias vías de financiación.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Además de los dos proyectos anteriormente mencionados que están ahora mismo en fase de ejecución, caben destacar otros proyectos no menos importante como el proyecto de mejora del Mercado de Abastos y la zona centro peatonal, ya que el comercio es uno de los puntales de la economía local. Ahora mismo también se encuentra en fase de licitación un Plan de Asfaltado por un montante de 350.000 euros. Otro proyecto que sigue su curso y que hemos profundizado aún más en estos dos años que he ostentado la presidencia es la Eurociudad del Guadiana, es cierto que la pandemia paralizó muchas de las actividades que teníamos planteadas, pero hemos sabido por ambas partes, española y portuguesas, sobreponernos a todo ello, y esta experiencia enriquecedora que es la Eurociudad del Guadiana, será beneficiosa sin lugar a dudas para nuestro municipio y para el Bajo Guadiana en general. El Turismo es también una pieza fundamental para este equipo de gobierno, y sobre todo la desestacionalización del mismo, y para ello contamos con el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad, que hemos puesto en marcha.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–El turismo y el comercio son sin lugar a dudas, dos de los puntos más fuertes de nuestra localidad a nivel económico. En materia de Turismo, he puesto en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que llevaba en el programa electoral como es el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad, con la presentación de “Ayamonte, España”, la nueva marca turística, con el slogan “Ayamonte Paraíso de Luz”. También hemos puesto en marcha un Plan de Marketing Digital, algo novedoso para nuestra localidad. Nuestro principal esfuerzo es el de romper la estacionalidad, con herramientas, como los diferentes ejes en los que he basado esta nueva marca turística, con turismo gastronómico, deportivo, cultural, patromonial y etnográfico. La apertura próxima del Centro de Exposiciones y Congresos, y el consiguiente acceso al turismo de congresos. Nuestras tradiciones son importantes, tenemos una Semana Santa que es referencia a nivel regional y nacional, y también un Carnaval muy potente que también es un referente y una seña de identidad de Ayamonte. Y otro punto importante son las inversiones en nuestras playas que he mencionado anteriormente, y que seguiremos apostando por ello.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–Ayamonte al ser un municipio turístico y costero no ha sufrido problemas de despoblación, más bien todo lo contrario, año tras año tenemos un crecimiento constante del padrón municipal. Pero si es cierto que muchos municipios de la zona vecina del Andévalo tienen un problema claro de despoblación. Entiendo que es algo que lleva ocurriendo desde hace décadas pero que se ha visto acelerado en los últimos años. Creo que es fundamental seguir mejorando todo el tema de comunicaciones, para que parte de ese turismo que se acerca a la costa puede redirigirse también al Andévalo. Por otra parte las inversiones privadas sobre todo en explotaciones agrícolas, pueden ayudar a paliar el tema del desempleo y frenar ese trasiego hacia la Costa, mejorar las infraestructuras turísticas para que los municipios sean cada vez más atractivos desde el punto de vista turístico, y por último poner en valor las potencialidades de las zonas rurales que son muchas.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–Precisamente en estos días ha salido en prensa, la construcción de un nuevo Parque Eólico en Ayamonte que viene de la mano de Capital Energy con una inversión de 30 millones de euros, que traerá además empleo para el municipio con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Han sido muchas las reuniones que he mantenido con Capital Energy y ahora las múltiples gestiones están por fin dando sus frutos.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–Además de una apuesta clara por las energías renovables, hemos realizado una Auditoría de Eficiencia Energética de alumbrado público y edificios del municipio de Ayamonte. También se acaba de aprobar recientemente, un Plan de Movilidad, del que hablaré más extensamente en la última pregunta, pero quiero resaltar aquí que dicho Plan incluye un conjunto de actuaciones que tiene como objetivo el estudio de las formas de desplazamiento y hacer más sostenible el uso del espacio urbano con la reducción del consumo energético y las emisiones contaminantes, para mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–En esta legislatura se han corregido deficiencias históricas a nivel digital en zonas muy concretas del municipio como eran Costa Esuri y el Nuevo Polígono Industrial. El año 2021, está siendo clave también en materia digital ya que el Ayuntamiento de Ayamonte está diseñando un proyecto de Smartcity que será financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Además cabe destacar que estamos trabajando con SEGITTUR para convertir el municipio en Destino Turístico Inteligente.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años y que se ha trabajado de forma muy positiva en materia de igualdad, pero considero que esa igualdad todavía no es real. Como ejemplo muy cercano, ha tenido que llegar el año 2019, para que Ayamonte tenga la primera mujer alcaldesa. Considero que se están dando pasos agigantados, y que la sociedad ya es consciente de todo lo relacionado con la igualdad, pero hay que seguir luchando en temas como la brecha salarial, o las dificultades para que las mujeres puedan acceder a puestos de responsabilidad. En definitiva hay que seguir trabajando para que sea una igualdad real.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–Me alegra mucho que me haga especialmente esta pregunta, ya que este equipo de gobierno ha hecho posible que se apruebe el Primer Plan de Igualdad Municipal, así como el Primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento como empresa, y el protocolo de actuación en acoso laboral. Además se ha reforzado el Área de Igualdad con la contratación de tres trabajadores sociales, una psicóloga y una abogada.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Se acaba de aprobar recientemente el Plan de Movilidad, que convertirá Ayamonte en una ciudad más amable para la ciudadanía y más sostenible. El plan incluye un conjunto de actuaciones que tiene como objetivo el estudio de las formas de desplazamiento y hacer más sostenible el uso del espacio urbano con la reducción del consumo energético y las emisiones contaminantes, para mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos. Además, se procederá a la eliminación de barreras arquitectónicas que harán más fácil la vida a las personas con movilidad reducida. Por otra parte, vuelve a reunirse el Foro de Movilidad, después de años de inactividad.