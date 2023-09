Alumnos hacinados en las aulas, goteras y hasta riesgo de derrumbe: las quejas en el IES San Blas de Aracena

En el arranque del curso académico 2023-24 familias y docentes de Aracena sienten que la administración educativa "vuelve a abandonarles". Desde el IES San Blas de Aracena denuncian "con gran preocupación" el "incumplimiento por parte de la Delegación Provincial y la grave situación en la que se encuentran".

Se han concentrado este lunes a las puertas del instituto porque lamentan "que hayan grupos con hasta 37 alumnos hacinados en aulas diseñadas para 25 (con ratios generalizadas muy elevadas y en algunos casos ilegales)".

Además, afirman que cuentan con unas "instalaciones muy precarias": aulas con riesgo de derrumbe de techos, cubiertas en muy mal estado, goteras en pasillos y aulas (en una comarca habitualmente lluviosa), instalaciones que, asegura en la comunidad educativa del IES San Blas, "incumplen la normativa de seguridad, ventanas y puertas de los años 50, entre otros numerosos desperfectos".

Igualmente, critican que en el presente curso, "continúe la falta de personal de servicios. En relación al grupo de Ordenanzas, por la mañana sólo se dispone oficialmente de 4 para atender a 1.000 alumnos y 100 profesores en los cinco edificios que deben cubrir". Manifiestan que "cuando se produce alguna baja o permiso, como ocurre en el inicio del presente curso, se encuentran grandes dificultades para atender todo el centro: abrir puertas (en caso de emergencia no habría ordenanzas suficientes), vigilar los pasillos, recibir a las familias en la puerta central, dar información, etc… ". En cuanto al Personal de limpieza, al haberse reducido el número, "no se dispone de ninguno que realice el turno de la mañana y en el de la tarde se ha pasado de 9:00 a 18:00. Se añade, además, "el problema de que las bajas tardan más de dos meses en cubrirse. Y no solo eso, afirman que "falta profesorado para atender las necesidades de un centro tan complejo".

Por otro lado, la comunidad educativa del IES, explican que este año "solo una sola orientadora para un centro de 1.000 alumnos que proceden no solo de nuestra localidad, Aracena, sino de toda la comarca (Fuenteheridos, Alájar, Corteconcepción, Castaño-Valdelarco, Los Marines, Cortelazor, Puerto Moral, Cañaveral de León, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real, Higuera de la Sierra, Jabugo…)". Así mismo, los grupos de diversificación están "abarrotados y no puede garantizarse la atención individualizada y las necesidades educativas especiales".

Con todo esto, esperan "soluciones urgentes" en este inicio de curso. La comunidad educativa del centro apoyada por el sindicato Ustea Huelva, asegura que "están trabajando en la elaboración de un documento con estas quejas que será presentado próximamente a la Delegación de Desarrollo Educativo en Huelva".