'Action Art' en el parque de Sor Modesta de Nerva

Se lo han propuesto y lo volverán a hacer como hace justamente un lustro. Se trata de una nueva intervención artística al aire libre del grupo Primavera en agosto. Hace cinco años crearon El puente azul sobre lo que quedaba del antiguo puente de Mendoza sobre el río Tinto a su paso por Berrocal y transformaron el paseo de Nerva en una obra de arte natural aprovechando el tronco de los árboles como lienzos naturales. Ahora se han puesto manos a la obra con las columnas de iluminación del parque municipal Sor Modesta.

Esta nueva iniciativa, propuesta por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se puso en marcha el pasado miércoles, coincidiendo con la Noche Blanca de la Cultura, pero no culminará hasta pasados unos días debido a la laboriosidad que entraña. Los pintores locales Leticia Zamorano y Juan Alfonso Barba, además del zalameño Marcos Toti, han sido los primeros en ponerse manos a la obra con este nuevo proyecto. En total son ocho las columnas del parque en las que van a intervenir. Cuando terminen el proyecto habrán conseguido dar luz y color al gris del cemento con el que se levantaron esas columnas.

Aunque al principio suscitó recelo y alguna que otra crítica, la intervención artística Action Art en el reino de las plantas, realizada hace cinco años en los árboles del paseo de Nerva, ha conseguido transformar el centro neurálgico de la localidad minera en un escenario multicolor digno de admiración. Esta composición pictórica se encuentra en un escenario único en el que más de cien años de historia separan las construcciones del vetusto Ayuntamiento de Nerva

La experiencia sobre el puente de Mendoza en Berrocal, Action Arte en pleno río Tinto, se marcó la reconstrucción artística de la desaparecida pasarela que permitía a los berrocaleños pasar de una orilla del Tinto a la otra. El objetivo principal de aquella inolvidable experiencia, surgida del equipo de artistas que participó en la Feria Internacional de Arte, ARCO Madrid 2014, compuesto por el berrocaleño Ángel Romero, la riotinteña María Izquierdo, el zalameño Jesús del Toro, y los nervenses Leticia Zamorano y José Pedrero, fue el de homenajear a Berrocal en el décimo aniversario del trágico incendio que calcinó gran parte de su territorio y regalar a los vecinos de la comarca un nuevo puente que rompiese con el pasado y sirviese para tender nuevas perspectivas de un futuro mejor.

Tras las intervenciones realizadas en Berrocal y el paseo de Nerva con sus naranjos hace cinco años, el grupo no ha vuelto a reunirse hasta ahora. No están todos los que son ni son todos los que están, pero seguramente el resultado no volverá a dejar indiferente a nadie con la nueva propuesta que están llevando a cabo en el parque municipal de Sor Modesta con sus columnas de iluminación en las que muy pronto el color se impondrá al gris del cemento.