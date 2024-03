LAS carreteras son infraestructuras esenciales para el desarrollo económico y social de una provincia, y Huelva, pese a ser limítrofe con tres provincias, solo está conectada mediante una autovía con Sevilla.

Una de las principales ventajas económicas de mejorar las infraestructuras viales en una provincia es que se aumenta la productividad y la competitividad de las empresas, se reducen los costes de transporte, los tiempos de viaje y las emisiones de CO2. Además, las infraestructuras viales favorecen el desarrollo de todos los sectores económicos, como el turismo, el comercio, la industria o la agricultura, al facilitar el acceso a los mercados, los recursos y los servicios.

Para el desarrollo económico de una zona se tienen que conjugar varios factores: infraestructura física vial adecuada, disponibilidad de energía, agua suficiente, concentración de industrias e infraestructura portuaria. A Huelva solo le falta uno para despegar.

En un país donde casi el 94% del movimiento de mercancías se hace por carretera, que una provincia tenga una única salida mediante autovía a otra provincia, lastra la actividad económica y supone una dificultad para la atracción de posibles proyectos económicos. En el caso de Huelva se ha paliado en gran medida por la existencia de una vía marítima de salida y entrada, como es el Puerto de Huelva.

La provincia de Huelva es una de las más aisladas y olvidadas de España en cuanto a infraestructuras viales se refiere, y a pesar de su potencial turístico, agrícola, industrial y minero, Huelva sufre un grave déficit de conexiones por carretera y ferrocarril. En las últimas semanas nos han dado la buena noticia de que el AVE llegará en 2050.

La autovía A-49 cada vez se encuentra más colapsada y con más problemas en los enlaces con Cádiz, la Ruta de la Plata o Madrid, convirtiéndose, además, en una carretera de un solo carril en sentido Huelva los fines de semana entre junio y septiembre.

El desdoble de la carretera nacional N-435 es una necesidad y una petición que se viene haciendo en Huelva desde los distintos sectores económicos desde hace décadas. Y el resultado es el que tenemos: seguimos con una conexión con Badajoz totalmente deficitaria. Recorrer los 252 kilómetros que nos separan de Badajoz supone 3 horas y 26 minutos, 17 minutos más que si lo hacemos pasando por Sevilla, pese a recorrer 54 kilómetros más por esta ruta.

La necesidad de desdoble de las carreteras en España se mide por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible mediante el Índice de Intensidad Media Diaria (IMD), que mide el promedio de coches que pasan por esa carretera de forma diaria. Ese índice debe estar en un valor mayor de 10.000, para que se plantee un desdoble.

Y es verdad que la N-435 tiene ese valor solo hasta Valverde del Camino, pero no podemos hacernos “trampas al solitario” porque nunca va a aumentar ese índice. Nadie en su sano juicio se aventura a ir a Badajoz por esa carretera y recorrer sus 252 kilómetros por una carretera llena de curvas.

No sé qué nos ha pasado a los onubenses, pero una reivindicación histórica de la provincia de Huelva se ha paralizado. Ya no se habla de esta infraestructura. ¿Cansados de pedir y que nunca nos hayan hecho caso? ¿Era necesaria hace 20 años y ahora no? Creo firmemente que se trata de una infraestructura estratégica que potenciaría el desarrollo económico de la provincia en todos los sectores económicos, facilitando la movilidad de personas y mercancías, generando empleo y riqueza.

Huelva es una de las provincias españolas más aisladas y olvidadas en cuanto a infraestructuras viales se refiere. Depender solo de una vía adecuada de comunicación por carretera, y de unas conexiones ferroviarias también limitadas de una sola vía, nos lastra como provincia.

En un momento histórico para Huelva, en el que vamos a tener un especial protagonismo en la descarbonización de la economía, se hace todavía más necesaria la inversión pública en la mejora de las comunicaciones de la provincia.

Posiblemente de nuevo la excusa sea que no es momento económico para acometer esta infraestructura y que hay que priorizar. ¿Nunca ha sido un buen momento en los últimos 40 años?

¿Y si la solución fuese unirnos a la Ruta de Plata en Santa Olalla de Cala, solo 131 kilómetros, y disponer así de una segunda salida por autovía de Huelva?

¡Ahí lo dejo!