Crisis de Gobierno: una lectura andaluza

El socialismo andaluz está de capa caída. La forma en la que Pedro Sánchez ha resuelto la crisis de Gobierno más amplia que se ha realizado en los últimos años demuestra que el PSOE de Andalucía cuenta muy poco a la hora de participar en las decisiones estratégicas y de promocionar nombres para ocupar puestos de alta responsabilidad. Al nuevo Ejecutivo no asciende ningún ministro andaluz. Todo lo contrario, la vicepresidenta Carmen Calvo y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, pierden sus puestos dentro de los ajustes que ha decidido llevar a cabo el presidente para taponar la pérdida de credibilidad y prestigio en la que está sumido el Gobierno. María Jesús Montero, que pierde la portavocía, y Luis Planas se convierten en los únicos andaluces del Consejo de Ministros. La pérdida de peso nacional del PSOE andaluz se explica por una multiplicidad de factores entre los que destaca el enfrentamiento que su hasta ahora secretaria general, Susana Díaz, ha mantenido con Sánchez y con la dirección federal de su partido. Pero sobre todo ha sido la pérdida del poder en la comunidad autónoma lo que ha hundido la influencia de la que durante décadas ha sido, con diferencia, la federación más numerosa y poderosa del PSOE. El cambio de liderazgo que supone la llegada de Juan Espadas debe ser un revulsivo para que cambie todo en el socialismo andaluz. Pero es una operación difícil que, si finalmente tiene éxito, llevará tiempo y no estará exenta de dificultades. Del deterioro de imagen y expectativas que padece el primer partido de la oposición en Andalucía no sólo da idea la resolución de la crisis de Gobierno. Ayer se hizo público el barómetro que periódicamente elabora el Centro de Estudios Andaluces, que pronostica que el PP se aproximaría a la mayoría absoluta si ahora se celebrasen elecciones en la región. El dato hay que acogerlo con la cautela que corresponde a una encuesta de opinión que promueve y elabora un organismo que depende directamente del Gobierno de Juanma Moreno. Aun así, no cabe duda de que en estos momentos la credibilidad social del PSOE de Andalucía está bajo mínimos.