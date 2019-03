Los viernes al sol

Dejad de preocuparos por el planeta, que el planeta se las arreglará solo: preocupaos por vosotros. Una niña sueca, Greta Thunberg, ha señalado cuál es el efecto pernicioso del cambio climático, son ellos los que pierden, somos nosotros. La Tierra, con sus flujos de mareas y corrientes de aire, alcanzará otro equilibrio, aunque quizás éste no nos guste demasiado. Hay una verdad incontrovertible, a la molécula de dióxido de carbono le da por retener la radiación y cuanto más haya en el aire, más temperatura soportará la atmósfera. Lo demás, las teorías trumpianas, el primo sevillano de Rajoy y las conspiraciones de otras industrias son las estupideces con las que los ignorantes se divierten. Es una verdad incontrovertible que en ciudades como Sevilla, Córdoba, Antequera, Écija o Carmona la vida se hará muy cuesta arriba en largos períodos del año, y que la amenaza de los 46 grados se cumple ya casi todos los veranos. Seremos osos polares en el secarral de la Bética, ésta es la verdad incontrovertible, los demás ismos, como el socialismo, el liberalismo, el feminismo, el populismo y los nacionalismos no son más que capítulos en el gran libro de etología de la especie humana. Modos de organizarnos. Los fridays for future de los estudiantes vienen para quedarse, vayan abriendo las agendas y desalojando a los negacionistas.