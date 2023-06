NO lo tienen fácil PP y PSOE el 23 de julio en Huelva. Todo apunta a que se repartirán escaños correspondientes a la provincia en el Congreso y en el Senado. Lo harán por pura inercia y amparados en la abstención de una masa crítica que prefiere no votar a buscar una alternativa de castigo tras años de promesas y sueños incumplidos. Y aún así, también en estas elecciones generales, como en tantas otras antes, volverán a hablarles a los onubenses del AVE, de carreteras, aeropuertos y embalses. Ensalzarán la tierra de las potencialidades que es y que necesita de las inversiones que cada uno asegurará que va a traer... Y que no vendrán, si atendemos al historial previo. El de todas esas infraestructuras asumidas ya como parte de la identidad deteriorada de una provincia olvidada en una esquina de España, relegada en el propio sur.

No van a tener una papeleta fácil los candidatos de Huelva por el Partido Socialista, que se han visto abandonados a su suerte durante cuatro años, olvidados también pese a sus intentos de llamar la atención del poder en Madrid, que sólo repara en esta tierra cuando se acercan las elecciones y hay que enfangarse con el oponente en las marismas de Doñana.

Tampoco lo van a tener mejor los candidatos del Partido Popular. Estos parten con la losa de la promesa que se le escapó en abril en Huelva a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando avanzó la llegada del AVE con él en La Moncloa y Pilar Miranda en la Alcaldía de Huelva. Poco crédito le dan los onubenses que han visto también cómo tampoco se avanzó con los gobiernos de Rajoy y Aznar. Pero lo tiene a su alcance Feijóo si es presidente. Basta con cumplir lo prometido y revertir la tendencia histórica que lastra a Huelva. Y seguro que haría fuerte a los populares en una provincia tan acostumbrada al desencanto que con lograr algunas de sus demandas históricas será fiel a quien se las proporcione.

Esto no lo ha tenido en cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que tenía varios frentes abiertos para lucirse, con los que apostar por el desarrollo de una tierra que también es España y de gran tradición socialista. Egoístamente le habría interesado por afianzar ese voto histórico que ahora le ha dado la espalda en las dos últimas citas electorales.

Mientras ambos partidos hacen sus cábalas para contar con los apoyos de terceros, seguramente controvertidos y con un alto coste político en cualquier caso, sólo en Huelva podrían asegurarse 5 diputados, que bien suman en busca de autonomía de gobierno sin salirse por los extremos. Basta interesarse, atender, escuchar, analizar y actuar. De verdad, sin impostura electoral, con el convencimiento de que todo lo que se de a Huelva, toda inversión importante, es positiva para España, que tiene tanto por recibir de una de las provincias llamadas a ser una de las más prósperas del país.

Algo importante falla cuando los partidos dirigentes ignoran la llamada y las necesidades de los territorios, enfrascados en una lucha de poder, de oratoria malavenida en titulares para conseguir sus propósitos de perpetuarse a espaldas de la ciudadanía que siente y padece en los pueblos y ciudades, ajena a una política de salón tan lejana como irreal.

Las elecciones hay que ganarlas en la calle, entre la gente. Y no con paseos, poses y frases de diseño propagandístico, sino atendiendo las voces que reclaman atención y apoyo. En el caso de Huelva, las que piden un empujón necesario para salvar la distancia tan larga que le separa del resto de provincias, para al menos igualar condiciones y oportunidades, y con el agravante de tener todo a favor para ser una de las locomotoras tractoras de la economía española.

Y si los propios estrategas electorales no caen en una fórmula tan sencilla como ésta para asegurar un camino recto hacia la confianza y los votos del electorado, los onubenses tendrán que recurrir de una vez por todas a ser proactivos y reclamar de una forma más vehemente lo que nunca llega. No en las urnas ni con inventos made in Teruel, que tampoco parece que sirvan de mucho, sino con una movilización en Madrid que escenifique ante la Moncloa o el propio Congreso de los Diputados, gobierne quien gobierne, el grito desesperado de este rincón peninsular exigiendo una solución al estancamiento crónico que padece hace décadas. Es la idea que ya está rondando en Huelva entre quienes creen que los 5 diputados y los 4 senadores de Huelva por esta provincia deben tener una cotización alta. Y para eso, aseguran, harán todo lo posible para elevarla más que nunca.