Somos tontos? La verdad es que no lo creo, pero ello no impide que haya dirigentes que quieran hacérnoslo creer así -ahora que las teorías de "rebaño" están de moda- de manera que nos impongan sus decisiones vía manipulación, demagogia y mentira.

Nos aleccionan a combatir todo tipo de "fobias" entre los ciudadanos de a pie, mientras los dirigentes hacen la vista gorda, aunque proclamen casi histriónicamente la vacunación total - con porcentajes y plazos volátiles - para atacar a la Comunidad Autónoma de referencia por la campaña electoral, pero silencian cobardemente el ejercicio de odio y teóricamente xenófobo, como resulta ser la sectaria marginación de la Policía Nacional y Guardia Civil, del proceso de vacunación.

Pero si hay un paradigma de manipulación y extroversión de hechos y posiciones en este momento es el batacazo de la Superliga. Se plantea, al margen de errores de forma, presentación, comunicación… como una lucha de ricos y pobres, de malos y buenos… pero la respuesta a la mal expuesta oferta es la propia del dictador que olfatea el riesgo para sus prebendas y amenaza, insulta y regala eslóganes que sus palmeros publicitan, en un ejercicio de masoquismo deportivo, defendiendo las posiciones de quienes les maltratan, no respetan y se enriquecen a su costa. No voy a relatar los desmanes de esos dirigentes respecto a esos "aficionados" a los que hoy tratan como dueños del fútbol. Que los promotores del proyecto lo han hecho muy mal, cierto. Pero no olviden quien ha derrotado a la Superliga, se llama Boris Johnson y no otros. La clave, tres de los cuatro semifinalistas tienen dueños de fuera de la UE y, curiosamente quien ejecutó el Brexit, obliga a sus clubes a permanecer en la UEFA… no seamos tontos y cuidado, los "partidos en el Bernabéu, se hacen muy largos".

Por fin, un mínimo esbozo del debate electoral en Madrid. Como se nos supone "tontos", parece que el "mando único", durante la explosión pandémica y a pesar de los avisos previos, nunca existió con lo que el artilugio dialéctico de la "cogobernanza" lo abolió y permitió, en el debate, al líder de Podemos poner los fallecimientos en el eje del debate como si con él no fuera la cuestión ni responsabilidad alguna. Todo un fiasco. La candidata de Más Madrid les habrá quedado clara su profesión sanitaria. ¡Ay, señor Gabilondo!, el candidato "autorreivindicado", no sabe qué le pesa más, si su sobriedad intelectual o su incompetencia política. Las pretensiones de equidistancia de Cs resultan hoy día, además de inoperantes, un poco casposas. La representante de Vox, contundente, segura, sin complejos, pero con algunos elementos de su argumentario, irreales e indigeribles. Y Ayuso, que comenzó insegura, con razonables recursos ideológicos a costa de rebajar agresividad y ante su posición de gran riesgo, no cometió errores severos.