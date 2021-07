En la sede de la calle La Palma sonó el ¡tira tú parriba Juan!...

Nadie se asuste, que la chirigota del Selu con el tipo de Si me pongo pesao me lo dices y su inmortal Juan no ha tenido ningún bolo en Huelva a puerta cerrada. Eran los alcaldes, portavoces y otros cargos orgánicos e institucionales socialistas de la provincia, que mantuvieron una reunión en la sede del PSOE local con el candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta y precandidato a la Secretaría General del PSOE-A, Juan Espadas, para cerrar filas, ¿curar heridas? y preparar la batalla electoral que se divisa en el horizonte...