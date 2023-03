Nunca olvidaré aquella noche en la que me dijiste que te gustaba la pizza con piña. No quisiera estar en la misma habitación que la persona que inventó los pantalones de campana. Si tú me dices ven, lo vendo todo. No quiero flores ni cenas con velas, yo quiero crepes con Nutela. A veces es complicado ser uno mismo y más ser lo que los demás quieren que seas. Si hoy fuera mi último día en esta vida, no tengo ni idea de lo que haría. Todos tenemos un límite, aún así pocas cosas pasan. ¿Por qué es tan difícil que las personas hagan bien su trabajo? Quien no recoge la caca de su mascota debería ser obligado a comérsela.

Me duele la barriga cuando veo a los políticos pelearse como si fueran niños en el patio del colegio. Si siguen subiendo los precios voy a tener que empezar a comer aire. En Madrid hay demasiada gente. La manta eléctrica es el mejor invento del mundo. Me he tenido que poner gafas para ver de cerca. La otra noche soñé que se me caían todos los dientes. Ya no me sacas a bailar. Adele no es de este mundo. Las mandarinas están más ricas si están frías. Por favor rellena la botella de agua, no cuesta tanto. No me caben los pantalones del año pasado. El otro día me perturbó la belleza del atardecer cuando iba conduciendo camino de Punta Umbría. Es más fácil dar consejos que recibirlos. Nunca se tienen demasiadas camisetas blancas. ¿Desde cuándo no imprimo una foto? No hay que comprar mascotas, hay que adoptarlas. Hay demasiada gente hablando en pódcast y poca gente leyendo. Tele 5 da urticaria. Tengo una amiga que se ha comprado una guitarra eléctrica y no es para decorar su habitación. Hay arte cogiendo polvo de artistas desencantados. He ordenado el cajón de los calcetines: le he encontrado pareja a cuatro.

Las películas de miedo ya no dan tanto miedo. Cuando te falta la salud todo lo demás se hace muy pequeño. Los productos de higiene destinados a la menstruación deberían ser gratuitos. Tendría que llover mucho más. Somos nuestro peor enemigo: me sorprendí imaginando escenarios de historias que acaban mal, sin ser directora de cine. Se ha conseguido un acuerdo histórico tras una década de negociaciones para proteger el 30% de los océanos en 2030: ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto? No conseguimos quedar para vernos, vamos a tener que esforzarnos más. Yo antes salía jueves, viernes y sábado: ¿cómo lo hacía? He vuelto a perder las llaves. Es la cuarta vez que renuevo la contraseña porque no la apunto. Yo sólo te digo que tengo hambre, tú verás. Le preguntaron por la ley trans y dijo que no era trans, que no tenía hijos trans, que no tenía amigos trans y que no podía opinar nada porque era un tema desconocido para él; pero que si había tardado tanto tiempo en llegar seguro que era necesaria. Me pareció muy buena respuesta.

“Éstos son mis principios, pero si no les gustan yo los cambio”. Periódico de Nueva Zelanda, 1873.