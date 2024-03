ME gustaría invitarte a que visites las exposiciones que hay en la Casa Colón estos días, por si aún no te has enterado de que Huelva rezuma cultura por los cuatro costados; gracias a la pasión y al esfuerzo de muchas personas se consiguen hacer cosas, aunque se podrían hacer muchas más si se le diera la importancia que tiene el arte en nuestras vidas y el bien que puede hacer en una comunidad, todo sea dicho.

Ayer se inauguró, en la Sala de los Brazos de la Casa Colón, la exposición Bajo un mismo latido, dando visibilidad a las artistas onubenses para celebrar el Día Internacional de la Mujer: fotografía, escultura, pintura, poesía, artesanía, ilustración, collage y música se aúnan en un mismo espacio durante cuatro días en el que las mujeres de Huelva laten bajo una misma bandera, la de la creatividad. Estoy orgullosa y muy agradecida de formar parte de esta exposición, con la disciplina del collage. El sábado será la clausura, habrá una performance y una actuación musical: ¡no te la puedes perder!

A veces es difícil encontrar espacios expositivos, por lo que estas iniciativas son claves para dar a conocer la obra de muchas mujeres que invierten su tiempo y su energía para dar lo mejor de sí mismas en un acto de pura generosidad. María Luisa Domínguez es la visionaria de este gran proyecto que va ya por su tercera convocatoria; ojalá perdure en el tiempo, se consolide y se puedan ceder espacios para que no sólo se celebre en el Día de la Mujer: ¿sólo tenemos un día al año para salir de la cueva y mostrar nuestro potencial? Queda mucho camino por recorrer.

Para aprovechar el paseo no puedes irte sin visitar la increíble exposición que ha organizado la Fundación Olontia en el Salón Iberoamericano: una muestra de 99 obras de diversas disciplinas con artistas nacionales e internacionales, donde los artistas onubenses son la mayoría, porque hay que apoyar a los que somos de la tierra. Sólo falta el jamón, las gambas y el vino del Condado pero ya se salía del presupuesto. Apúntalo bien en la agenda: hasta el 20 de marzo tienes para ver las Obras escogidas de la Colección Olontia. Como curiosidad contarte que mientras ves las obras oirás la famosa suite de piezas Cuadros de una exposición, compuesta por Modest Músorgski en 1874.

Siempre he pensado que la vida debe llevar banda sonora; el problema es que hay que tener un mínimo de rigor y coherencia con lo que acontece, y a veces esto falla. En este caso no debes preocuparte, la música te llevará de la mano en un baile de una belleza deslumbrante del que te sabrás los pasos.

No vengas a la Casa Colón con prisas, trae zapatos cómodos, una botella de agua por si el arte te da sed y practica el famoso “cerca y lejos” de Barrio Sésamo cuando veas una obra. Los niños tienen prioridad, al igual que las madres de los artistas, que aunque hubieran preferido una plaza fija de funcionario para su hijo/a artista están orgullosas de que… Tienen salud, eso es lo que importa.

Que el arte te acompañe, como diría Yoda. ¡Feliz jueves!