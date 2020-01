Un nota y los del parraque

Una de las aportaciones gaditanas a la riqueza del lenguaje, es la definición de nota como aquel personaje que siempre llama la atención a destiempo, que se da una importancia que no tiene, que parece que se ha tragao el palo de una fregona sin aclarar, o sea, lo que se dice un nota. Vamos, Pedro Sánchez mismamente. Ojalá tenga éxito en lo que hace porque así nos irá mejorcito a todos, pero el tío es para dejarlo aparcado hasta mejor ocasión. Dos días filtrando ministros antes de llamar al Rey para decirle holaquetal y que el otro le colgara el teléfono diciendo: "ya lo sé, salao; lo he visto en lo de Ferreras". O sea, lo que se dice un nota. Porque hay que ser un nota para pasarse dos días filtrando nombres y después salir con toa la cara por delante sin admitir pregunta alguna, lo que le ha permitido adelantar al denostado Mariano el del plasma. Es decir, un nota.

Cierto es que lo que tiene enfrente también es para salirse de cuajo. Lo mejor que ha dicho el nota es definirlo como la coalición del Apocalipsis. Se ve que estaba inspirado ese día. Porque tiene razón. Desde hace unos días, los sufridos que vamos a pagar el convite, o sea, ustedes y yo, asistimos a un rosario de pelajes que nos amenazan (o incluso se alegran) con la que se nos viene encima, como si a estas alturas necesitáramos que nos lo recordaran. Vamos a seguir con el apoquine, no se apuren. Se rompen Andalucía, España y la Humanidad; el Imperio que ya no tenemos, la religión, las costumbres, la cartera, la cara, la propiedad privada, la pública, la Semana Santa, el resto que no son tan santas, la juventud yé yé y la ancianidad yá yá, parodiando a Palito Ortega, uno de los ídolos de Manuel Barea, uno de mis vecinos de este hueco. Todo está mal y peor que se va a poner, oiga. Pero fatal del todo. Porque el nota, con unas cualidades que creo que ni él mismo se planteó nunca tener, viene a por todas.

Por cierto. Entre los exaltados locales, hay cierta consejera que lleva semanas avisando a quien quiera escucharla de que es el dique de contención contra Vox y contra el sanchismo. Dado su notable éxito en ambos campos (unos están siendo la verdadera oposición ante la desidia del resto y el nota va a gobernar a partir de hoy mismo) más parece que en lugar de dirigir el departamento de Igualdad, se postulara a gestionar el trasvase del Ebro con tanto dique. Haría bien en ponerlo al chorreo de votos e influencia que se ha ido dejando por el camino. Contra eso no hay dique posible.