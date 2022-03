El mensaje del Paseo de la Ría

Hoy es 6 de marzo. Atrás queda el 4-M pero no la demanda de infraestructuras para Huelva. El viernes hubo una concentración en el Paseo de la Ría y, más allá de que la participación fuera mayor o menor, no cabe hablar de éxito ni de fracaso. Sólo se ha dado un paso importante, uno solo entre muchos otros hasta alcanzar el objetivo deseado por todos los onubenses: que se considere a esta provincia desde la Administración, esté en Sevilla o en Madrid, y que lleguen las inversiones públicas que necesita para salir del abandono en el que se encuentra hace décadas.

La validez de esta movilización vendrá marcada realmente por la respuesta que se consiga provocar entre la clase política, que forma parte de las administraciones. La convocatoria no tenía detrás ningún partido, aunque casi todos estuvieron presentes junto al Muelle de la Rio Tinto con representantes públicos en instituciones, actuales o anteriores, que esta vez no se pusieron detrás de la pancarta. No les tocaba. La mejor pancarta que pueden portar todos ellos, sin distinciones, es la de presionar y defender los intereses de Huelva allá donde no llegan los ciudadanos de a pie y los colectivos sociales.

Seguramente muchos de ellos comparten la necesidad vital para Huelva de inversiones e infraestructuras para hacer frente a una desventaja competitiva con el resto de Andalucía y España que la mantiene sumida en una crisis económica estructural, agravada por la incidencia de obstáculos coyunturales como la recesión de 2008, la de la pandemia del coronavirus o la que empieza a desencadenar la guerra en Ucrania.

Este 2022 es año electoral. También lo será 2023. Y puede que vuelvan promesas y, peor aún, reproches cruzados mientras los onubenses van pasando hojas de calendario, dejando atrás fechas comprometidas mucho tiempo atrás para la finalización de todas esas obras de infraestructuras que ni se llegaron a presupuestar, proyectar o finalizar.

Lo del viernes fue un mensaje de lo que pretende la gente de Huelva, que no es más que la defensa de sus intereses por delante de colores o siglas. Y apunta a que sobran ya los discursos de quienes se suben al carro con otros motivos, sean veteranos o nuevos actores en la escena política. Es momento de actuar y responder a las reivindicaciones con hechos claros y precisos: consignaciones presupuestarias, licitaciones y ejecuciones de obras que no se retrasen o se paralicen. Que se publiquen en el BOJA y en el BOE, vengan de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España. Y para recordarlo, vendrán más 4-M. Otros 3-M. Quedan muchas universidades por conseguir para Huelva.