José Luis Ramos acusa a María Eugenia Limón y Juan Espadas de “vetar” su nombramiento en Mercasa

Nuevo capítulo en la fractura del PSOE en Huelva. El ex diputado nacional José Luis Ramos ha acusado a la secretaria general provincial, María Eugenia Limón, y al secretario general andaluz, Juan Espadas, de haber vetado in extremis su nombramiento como presidente de Mercasa, la empresa pública española de gestión del sector de la distribución alimentaria. Fue el propio Gobierno quien filtró el anuncio de su designación la semana pasada pero su toma de posesión al día siguiente del anuncio no se llegó a producir.

Ramos habló este miércoles internamente, en un audio de cuatro minutos enviado por WhatsApp a militantes y compañeros del Partido Socialista, para dar “una explicación y una aclaración a todo lo sucedido”. Lo hizo público por esta vía, justo el día que tomaba posesión el ex ministro de Sanidad, José Miñones, una semana después de cuando tendría que haberlo hecho él mismo. “El cargo estaba prácticamente cerrado. Despaché con el ministro Planas más de 40 minutos, con la presidenta de la SEPI, con el abogado del Estado, que es el letrado del Consejo”, explica José Luis Ramos, que lamentaba que “desgraciadamente en este país siguen existiendo los vetos, siguen existiendo las prohibiciones”.

De ese “veto” responsabiliza directamente a María Eugenia Limón y Juan Espadas. “¿Qué me entristece?”, se pregunta. Que el freno a su llegada a Mercasa no ha llegado de otros puntos de España; “han sido las personas de aquí, de Andalucía y de mi provincia”. “Ha sido el secretario general regional, don Juan Espadas, el que ha vetado este nombramiento. Ha sido la secretaria general de mi provincia, doña María Eugenia Limón, la que ha vetado este nombramiento”.

El ex diputado nacional por Huelva, además de ex presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva y ex alcalde de Jabugo, militante de base ahora, no ha querido hacer declaraciones tras la difusión de ese mensaje de audio. Sí ha sabido este periódico que la toma de posesión de Ramos como nuevo presidente de Mercasa estaba programada para las 13:00 del miércoles 3 de abril, después de que se reuniera con el ministro de Agricultura el día antes para perfilar y coordinar las líneas de trabajo a desarrollar desde la Presidencia de la empresa pública. Esa misma noche, horas antes de consumarse, se frenó su nombramiento desde Andalucía.

En la misma grabación difundida, José Luis Ramos insiste en responsabilizar de ese veto a Espadas y Limón, que “tendrán que darle explicaciones a los andaluces y a los onubenses” por haber vetado a “un andaluz, a un onubense, a que un socialista de la Federación Socialista ocupe un cargo que era bueno para esta tierra”.

La secretaria general del PSOE provincial de Huelva también ha declinado hacer valoraciones sobre las acusaciones de Ramos y la difusión de ese audio suyo entre militantes y cargos públicos socialistas. Fuentes de la Ejecutiva socialista han asegurado a esta Redacción que ni la propia María Eugenia Limón ni Juan Espadas consideran adecuado que deban contribuir a “dar más espectáculo político que el que se está dando”, eludiendo la “confrontación”. Del mismo modo se ha apuntado a las palabras de Ramos como “una falta de respeto al Gobierno” y “a la persona que ha sido ahora nombrada”, en referencia al gallego José Miñones. Desde el Gobierno tampoco se ha aclarado en ningún momento la decisión de cambio de última hora en la designación.

El propio Ramos ha acentuado su condición actual, alejado de la primera línea política: “Soy un simple militante y un ciudadano”, cuenta en el mensaje dirigido a sus compañeros socialistas. A ellos explica que en esa misma posición le llegó “hace aproximadamente un mes” la propuesta del Gobierno de España. “Habían pensado, y yo lo agradezco infinitamente y lo seguiré agradeciendo, que podía aportar al Gobierno de mi país con un cargo importante, la Presidencia de una empresa pública ligada al sector agroalimentario que conozco tan bien”.

Desde esa “llamada” inicial recibida, cuenta el ex alcalde de Jabugo, se ha dedicado a “trabajar por ese cargo, pasar todos los filtros que me pedían y poner lo mejor que uno tiene para defender los intereses de mi país, de mi tierra y de mi provincia”.

Muchas fueron las reacciones positivas en Huelva al anuncio de su nombramiento la semana pasada desde las filas socialistas, partidos políticos de signo diferente y destacados nombres del agro onubense, que en conversaciones privadas consideraban “muy positivo” que un andaluz y onubense tuviera un cargo de esa responsabilidad para ayudar a impulsar el sector local y regional desde Madrid.

Convencido de "ganar esta batalla"

El mensaje de José Luis Ramos se cierra con una reflexión directa a sus compañeros del Partido Socialista: “Si el futuro de este partido a nivel de Andalucía y de Huelva es pasar facturas y cortar cabezas, creo que no podemos aguantar ni un minuto más”. Califica la confrontación abierta como “una batalla” de la que, asegura, “estoy convencido, la vamos a ganar”.

Este episodio llega tras diferentes muestras de fractura interna socialista en los últimos meses. Primero, con las elecciones por la Secretaría General Provincial que Limón ganó por un estrecho margen al entonces alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, luego integrado en su Ejecutiva y elegido diputado nacional.

Posteriormente, y tras la última reunión del Comité Provincial del PSOE, un grupo de militantes mostró su desacuerdo con la línea del partido encabezado por María Eugenia Limón.

En el horizonte, ahora, el proceso interno que deberá afrontarse, seguramente, en 2025 para la renovación de la Ejecutiva provincial, una vez lo haya hecho la Federal y la Andaluza. Hasta entonces, serán meses decisivos para que se definan las alternativas que, en estos momentos, parece que habrá entre los socialistas onubenses.