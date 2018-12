Mi padre tenía un Gordini celeste. Una vez nos dejó tirados en Las Cabezas de San Juan. No recuerdo las horas que pasamos esperando a la grúa. Mi padre también usaba una corbata negra de esas que siempre llevaba el nudo hecho. Se la enganchaba en la camisa en un instante, y daba la apariencia, tan solo la apariencia de corbata. Siendo muy joven enseñé a mi padre una edición barata de El Quijote, la tomó entre sus manos, abrió una página y se sentó a leer unos párrafos. Me dijo: "Cuando termines de leerlo me lo pasas". Pero nunca le dejé el libro ya que nunca he terminado de leerlo. O mejor, lo he leído tantas veces que vuelvo a él muy a menudo. Y mi padre se fue sin yo saber si había leído El Quijote o no.

Manel Riu Fillat, de 53 años, es maño. Fue concejal del PSC y es profesor de Lengua Española, pero lleva 15 años dando sus clases en catalán. Dice sentirse orgulloso de impartir sus clases en catalán y también, por lo que escribe en las redes, se siente orgulloso de la batalla independentista de Cataluña. Critica e insulta a toda aquella persona que no defienda el independentismo. Como muchos, no acepta las diversas opiniones de la ciudadanía.

Una alumna suya respondió hace unos días a un medio de comunicación, y por eso sabemos que para Manel Cervantes es basura, y así se lo decía a sus alumnos. No dejé de asombrarme de las palabras de Manel: "Cervantes es basura". Y entonces me acordé de mi padre y El Quijote. Para Manel, como para muchos independentistas, Tirant Lo Blanc le da mil vueltas a El Quijote. Manel no enseña, adoctrina. Manel no escucha, vocifera. Manel no entiende, utiliza la violencia verbal desde su posición de profesor de Secundaria.

Manel antes se llamaba Manuel, y era maño. Ahora es Manel y catalán de pro. Si tuviera inteligencia leería El Quijote, y descubriría mil motivos para no actuar como actúa. Pero está claro que en este mundo debe haber gente para todo. Si Manel leyera El Quijote sería mejor persona, y entendería muchas más cosas de las que entiende. Lo que tengo más claro cada día es que el traslado de las competencias educativas a las comunidades autónomas ha sido muy negativo para la educación de España. Un claro ejemplo lo tienen en este individuo, en Manel, un adoctrinador adoctrinado. Y como dice el dicho el mal adoctrinador adoctrinado peor educador será. ¿Por qué este tipo de personas no escuchan ni atienden? Será por culpa del error catalán del que somos culpables todos.