El guarreo administrativo

Le he cogido la expresión a Juanma Marqués, sabrá perdonarme. Creo. Pero es que nada explica mejor el proceso en el que ha entrado el proyecto CEUS, ya saben, esa idea que va a cambiar buena parte de la manera de crear riqueza y empleo en esta provincia y créanme que no es ninguna bilbainada. Es ahora cuando corre peligro, cuando entramos en esa etapa en la que ese mamoneo se esparce cual virus chino por todo aquel que tiene algo que ver en eso; cuando lo que se consigue de un líder de rebajas que son los que padecemos, empieza y termina en decirle al otro lo que tiene que hacer y nunca echar una mano para que esto salga adelante; cuando alguno, de ringorrango provincial, fue reconducido por sus superiores tras soltar una barbaridad en un afán por asumir galones que jamás le han correspondido y comprometió al Gobierno andaluz al anunciar algo que ni siquiera pensaba; cuando algunos les produce urticaria comparecer ante una grabadora por si les preguntamos algo, no vayamos a ...

Les cuento una batallita. Estaba en Almería y de camino a la redacción, un par de días después de llover, en una esquina de la Rambla con el Barrio Alto, un charco amenazaba con requerir un ferri para atravesarlo. Un día llamé al Ayuntamiento. Me respondió el jefe de prensa que dijo que iba a preguntar. Y lo hizo. Su respuesta fue: "eso corresponde al anterior equipo de gobierno". Se produjo entonces un largo silencio, de esos que no interrumpes porque el otro -crees- que no ha terminado. Pues sí. Había terminado. Eso es todo lo que tenía que decir. Probablemente no le faltaba razón, porque el susodicho charco estaría adornando las calles almerienses desde los tiempos de Abderramán III. También les tengo que confesar que años después, cuando abandoné Almería, el charco todavía estaba allí. Como el dinosaurio.

Pues ese es el peligro que corremos. Hasta ahora pensaba que estábamos en el buen camino, pero me temo que incluso esa senda no resista el paso machacón de hordas de cargos inútiles.

Hablando de ellos. Aviso a navegantes. Hasta ahora, un servidor ha guardado un prudencial silencio respecto a los responsables de que este proyecto lleve abierto desde hace nueve años y ahora vengamos con las prisas. Seguiré haciéndolo. Ahora bien, como esto no se tenga listo para el mes de octubre, escribiré un nomenclátor con todos y cada uno de los responsables de que esto suceda. Avisados están.